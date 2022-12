Εξάρχεια: επίθεση σε ΜΑΤ, μολότοφ και καμένα αυτοκίνητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπόλεμη ζώνη τα Εξάρχεια, μετά από επίθεση κουκουλοφόρων στα ΜΑΤ. Υλικές ζημιές σε οχήματα μετά από φωτιά.

Επεισόδια συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε διμοιρία ΜΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα 50 ατόμων λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επιτέθηκαν με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Μεταξά στα Εξάρχεια και σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, από τις βόμβες μολότοφ πήραν φωτιά δύο σταθμευμένα οχήματα.

A little while ago, there was a sound bomb and molotov attack on the police waiting in Exarchiea. 3 cars are on fire. #εξαρχεια #antireport pic.twitter.com/ybeTuothbv