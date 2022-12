Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: οι μεταδόσεις σε ANT1 και ANT1+

Ευρώπη εναντίον Λατινικής Αμερικής στα γήπεδα του Κατάρ την Παρασκευή, σε αγώνες που βγάζουν το πρώτο “ζευγάρι” των ημιτελικών.

Μετά από ένα «διάλειμμα» τριών ημερών, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά την Παρασκευή (9/12) με τους πρώτους δύο προημιτελικούς, απ’ όπου θα προκύψει και το πρώτο «ζευγάρι» των ημιτελικών.

Δύο σπουδαία ματς, με δύο απ’ τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, την Κροατία και την Ολλανδία να τίθενται αντιμέτωπες με τις μεγαλύτερες ομάδες της Λατινικής Αμερικής, τη Βραζιλία και την Αργεντινή αντίστοιχα.

Οι αγώνες των προημιτελικών στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

17:00, Κροατία - Βραζιλία

21:00, Ολλανδία - Αργεντινή

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

17:00, Μαρόκο - Πορτογαλία

21:00, Αγγλία - Γαλλία

Κροατία-Βραζιλία στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Στο χωρητικότητας 44.667 θέσεων «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν η Κροατία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία για να αναδειχθεί η πρώτη ομάδα που θα πάρει θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ένα ζευγάρι με τη δική του προϊστορία, καθώς οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 2014, με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν τότε με 3-1, παίρνοντας δύο γκολ από τον Νεϊμάρ Τζούνιορ.

Οι δύο αντίπαλοι έχουν συναντηθεί συνολικά τέσσερις φορές στο παρελθόν με τη «σελεσάο» να επικρατεί σε τρεις αγώνες, ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο. Οι Κροάτες του Ζλάτκο Ντάλιτς θα περιμένουν ως την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή των Σόσα (ίωση) και Στάνισιτς (μυϊκός τραυματισμός), ενώ οι Βραζιλιάνοι του Τίτε θα παίξουν για άλλο ένα ματς δίχως τους τραυματίες Γκαμπριέλ Ζεσούς (έκανε επέμβαση στο γόνατό του) και Άλεξ Τέλες ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Άλεξ Σάντρο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΚΡΟΑΤΙΑ: Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Σόσα, Κόβατσιτς, Μπρόζοβιτς, Μόντριτς, Κράμαριτς, Πέτκοβιτς, Πέρισιτς.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Μιλιτάο, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Πακετά, Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βνίσιους, Ριτσάρλισον.





Ολλανδία-Αργεντινή στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Στο επιβλητικό «Lusail Stadium» της πόλης Λουσαΐλ, χωρητικότητας 88.966 θεατών, η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή σε ένα... ντέρμπι από τα παλιά, με τη δική του ξεχωριστή Ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα. Αυτή θα είναι η έκτη μονομαχία των δύο ομάδων σε Μουντιάλ. Η Ολλανδία νίκησε με 4-0 στο Γκελζενκίρχεν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974. Οι Αργεντινοί πήραν τη... ρεβάνς τέσσερα χρόνια αργότερα στον τελικό του 1978 (3-1 στην παράταση), ενώ οι «οράνιε» επικράτησαν με 2-1 το 1998. Οι δύο τελευταίες συναντήσεις τους το 2006 και το 2014 έληξαν χωρίς γκολ (0-0). Το 2014 οι δύο αντίπαλοι οδηγήθηκαν στα πέναλτι με νικήτρια την Αργεντινή που προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό.

Ο μοναδικός Λιονέλ Μέσι μετράει πλέον 9 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα και χρειάζεται μόλις ένα για να πιάσει τον σπουδαίο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα στη κορυφαία θέση των σκόρερ της Αργεντινής σε Μουντιάλ. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντε Φράι για τους Ολλανδούς, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί ο βαθμός ετοιμότητας των Ντε Πολ (χτύπημα στο γοφό) και Πάπου Γκόμες (ενοχλήσεις στον αστράγαλο).

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Νόπερτ, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Άκε, Ντάφρις, Φρένκι Ντε Γιόνγκ, Ντε Ρουν, Μπλιντ, Κλάασεν, Χάκπο, Ντεπάι.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Ε. Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Οταμέντι, Ακούνια, Φερνάντες, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Ντι Μαρία, Μέσι, Άλβαρες.

Η φάση των “8” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Τα 7 από τα 8 φαβορί της φάσης των "16" προκρίθηκαν στην οκτάδα!

Με τόσα "βαριά" ονόματα οι τέσσερις αγώνες της προημιτελικής φάσης αναμένονται πιο συναρπαστικοί από ποτέ!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 που μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία με τις 8 εθνικές που πήραν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς να προετοιμάζονται για σκληρές αναμετρήσεις.

Μετά τους αγώνες της Παρασκευής, το απόγευμα του Σαββάτου στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, το Μαρόκο θα δώσει άλλη μια παθιασμένη μάχη για την πρόκριση, αυτή τη φορά κόντρα στην Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Η ομάδα-έκπληξη του Μουντιάλ έχει ήδη αποκλείσει Βέλγιο και Ισπανία και έχει κερδίσει το δικαίωμα να ονειρεύεται, ενώ οι Πορτογάλοι έδωσαν το πιο εντυπωσιακό σόου της φάσης των "16" και δείχνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η τετράδα των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι που θα αρχίσει την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+. Η Αγγλία ανυπομονεί να κάνει επιτέλους πράξη το σύνθημα "it's coming home" για το τρόπαιο που είχε κατακτήσει το μακρινό 1966, ενώ η κάτοχος του τίτλου Γαλλία του εκπληκτικού Κιλιάν Εμπαπέ ονειρεύεται να γίνει η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο συνεχόμενα Μουντιάλ μετά τη Βραζιλία του Πελέ το 1958 και το 1962.

Και σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι νοκ άουτ καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην ημιτελική φάση. Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και στη συνέχεια- αν χρειαστεί- στη διαδικασία των πέναλτι.

Ποιες ομάδες θα προκριθούν στους ημιτελικούς του Μουντιάλ και θα φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της κατάκτησης του τρόπαιου;

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη, τον Βασίλη Σαμπράκο και τον Μιχάλη Τσόχο την Παρασκευή και το Σάββατο στον ΑΝΤ1 με ένα ζωντανό pre-game show στις 19:45 πριν την έναρξη των αγώνων και στις 23:00 μετά τη λήξη των αγώνων.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

