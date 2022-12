Κοινωνία

Πειραιάς - Φωτιά σε πολυκατοικία: στην ταράτσα ανέβηκαν οι ένοικοι για να σωθούν (βίντεο)

Αγωνία για δεκάδες ανθρώπους, μετά από φωτιά σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου. Εγκαυματίας ένοικος νοσηλεύεται, ενώ αρκετοί άλλοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Πέμπτης μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην οδό Σαλαμίνος, στα Ταμπούρια του Πειραιά.

Στην περιοχή έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική περίπου 15 ένοικοι είχαν εγκλωβιστεί στην ταράτσα του κτηρίου, ενώ άλλοι παρέμεναν στα διαμερίσματα τους, που είχαν «πνιγεί» από καπνούς, όπως και η σκάλα της πολυκατοικίας.

Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με την βοήθεια πυροσβεστών.

Λίγο μετά τις 23:30 η Πυροσβεστική έσβησε την φωτιά και τα άτομα μεταφέρθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ασφαλές σημείο, ενώ ακολούθησε και έλεγχος στο κτήριο για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκαύματα σε νοσοκομείο και ακόμη τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον 2ο όροφο πιθανόν από τζάκι.

