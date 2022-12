Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μόντριτς: Πάντα η Βραζιλία θα είναι το φαβορί

Οι δηλώσεις του μεγάλου άσου, λίγες ώρες πριν από τoν καθοριστικό αγώνα της Κροατίας κόντρα στην “σελεσάο” για το ένα από τα μαγικά “εισιτήρια” που οδηγούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ως απόλυτο φαβορί χαρακτήρισε ο Λούκα Μόντριτς τη Βραζιλία, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της «σελεσάο» με την Κροατία στον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, υποστηρίζοντας πως οι Βραζιλιάνοι θα έχουν πάντα τον πρώτο λόγο σε κάθε Μουντιάλ.

«Πετύχαμε κάτι σπουδαίο με το να φτάσουμε μέχρι τα προημιτελικά αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θέλουμε ακόμα περισσότερα. Μας περιμένει το σημαντικότερο ματς στο τουρνουά απέναντι σε ένα από τα φαβορί για να κατακτήσουν τον τίτλο», ανέφερε ο 36χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης (8/12) και προσέθεσε:

«Η Βραζιλία είναι πάντα το φαβορί, αλλά θα πρέπει να παίξουμε στο μάξιμουμ όπως σε κάθε ματς. Μόνο έτσι θα έχουμε πιθανότητες πρόκρισης. Έχουμε τα δυνατά σημεία μας και πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Έχω παίξει αρκετές φορές κόντρα στην Βραζιλία αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τους νικήσουμε. Ελπίζω πως αυτό θα αλλάξει. Η Βραζιλία έχει παίκτες φαινόμενα σε κάθε θέση.

Θα πρέπει να είμαστε δυναμικοί, να τρέξουμε και να μην τους αφήσουμε να παίξουν. Η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι οι καλύτερες ομάδες του κόσμου με πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Μου αρέσει να τους βλέπω και είναι χαρά να παίζω απέναντι σε τέτοιες ομάδες, έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές πως δεν νικούν πάντα τα φαβορί».

