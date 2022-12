Κοινωνία

16χρονος: Απολογείται ο αστυνομικός που πυροβόλησε

Νωρίς το πρωί έγινε η μεταγωγή του. Κάλεσμα Ρομά για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δικαστικό Μέγαρο. Για αθωότητα του αστυνομικού κάνει λόγο ο Αλέξης Κούγιας.

Ενώπιον του Α’ Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί βρίσκεται, από τις 08:00 της Παρασκευής, ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα Διαβατά τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

Η μεταφορά του 34χρονου αστυνομικού από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στα δικαστήρια έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα

Ο 34χρονος αστυνομικός πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στο κτήριο από την πίσω πλευρά και οδηγήθηκε κατευθείαν στο γραφείο του ανακριτή.

Σε βάρος του κατηγορούμενου αστυνομικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελέα πρωτοδικών Κυριακή Κλιάμπα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο (κακούργημα) και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης (πλημμέλημα).

Προσήλθε στον ανακριτή με βασική υπερασπιστική γραμμή ότι πυροβόλησε υπό συνθήκες νόμιμης άμυνας, λόγω του κινδύνου που διέτρεχαν προπορευόμενοι συνάδελφοί του. Χαρακτηριστικό της στάσης του είναι και όσα φέρεται να ανέφερε στην προανακριτική του κατάθεση: «Στόχευσα όσο μπορούσα να στοχεύσω χαμηλά και σε καμιά περίπτωση προς την πλευρά του οδηγού ή του συνοδηγού», είπε.

Ενόψει της απολογίας του αστυνομικού, Ρομά προγραμμάτισαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενώ κάλεσμα για συγκέντρωση απηύθυναν επίσης μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.





Για την αποφυγή εντάσεων και επεισοδίων η Αστυνομία έλαβε ενισχυμένα μέτρα στην περιοχή. Κλειστή για τα οχήματα θα παραμείνει μέχρι το απόγευμα η οδός 26ης Οκτωβρίου, μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο.

Εν τω μεταξύ, πέρασε ακόμη μια νύχτα ταραχών και επεισοδίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας από Ρομά:

Ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε την Πέμπτη τον διάλογο των αστυνομικών που συμμετείχαν στην καταδιωξη με το κέντρο της Αμεσης Δράσης και παρουσίασε βίντεο- ντοκουμέντο, που φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού ότι ο 16χρονος επιχειρούσε με το όχημά του να εμβολίσει τους συναδέλφους του.

