Παράξενα

“Αγόρι στο Χαρτόκουτο”: Ταυτοποιήθηκε νεκρό παιδί μετά από 65 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρασαν 65 χρόνια από τότε που βρέθηκε νεκρό σε χαρτόκουτο ένα παιδάκι κάτω από 6 ετών.

Ύστερα από 65 χρόνια, η αμερικανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε το αγοράκι που είχε βρεθεί νεκρό μέσα σε ένα χαρτόκουτο σε δασική έκταση της Φιλαδέλφειας, χάρη σε εξέταση DNA και γενεαλογική έρευνα.

Ήταν 25 Φεβρουαρίου 1957 όταν σε δάσος του Φοξ Τσέις, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ανακαλύφθηκε το άψυχο σώμα του αγοριού, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα μέσα σε ένα κουτί από χαρτόνι.

Εκτός από τα εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού, «το αγόρι φαινόταν πως ήταν υποσιτισμένο… Ήταν προφανές ότι στη σύντομη ζωή του αυτό το παιδί είχε βιώσει φρίκη που κανείς δεν θα έπρεπε να ζήσει ποτέ», είπε σε συνέντευξη Τύπου η αρχηγός της αστυνομίας στη Φιλαδέλφεια, Ντανιέλ Άουτλο.

Από την αυτοψία είχε εξαχθεί αρχικά το συμπέρασμα πως το θύμα ήταν 4-6 ετών. Το «Αγόρι στο Χαρτόκουτο» - όπως έγινε γνωστό στα δημοσιεύματα της εποχής - έμεινε στα αζήτητα, αφού δεν εμφανίστηκε ποτέ κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Οι εξετάσεις DNA δεν καρποφόρησαν και έτσι η ταυτότητα του παιδιού παρέμεινε άγνωστη για δεκαετίες.

Το 2019 έγινε εκταφή των λειψάνων του αγοριού και ελήφθησαν εκ νέου δείγματα γενετικού υλικού για περαιτέρω εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ανέβηκαν σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αναλύθηκαν από ειδικούς στη γενεαλογική έρευνα.

Η έρευνα οδήγησε στα ίχνη της βιολογικής μητέρας του παιδιού και αργότερα του πατέρα. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, οι ερευνητές έφθασαν στην άκρη του νήματος: το «Αγόρι στο Χαρτόκουτο» ονομαζόταν Τζόζεφ Ογκάστους Ζαρέλι και είχε γεννηθεί στις 13 Ιανουαρίου 1953.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των γονέων, αλλά σημείωσε πως «ορισμένα αδέρφια» του Τζόζεφ είναι σήμερα στη ζωή. «Πρόκειται για μια έρευνα ανθρωποκτονίας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου για να ολοκληρώσουμε την ιστορία της ζωής αυτού του παιδιού», είπε η Ντανιέλ Άουτλο.

Στα τέλη Οκτωβρίου είχε εξιχνιαστεί από το FBI άλλη μια μυστηριώδης υπόθεση, με την ταυτοποίηση της «Κυρίας των Αμμόλοφων» - όπως την αποκαλούσαν επί σχεδόν μισό αιώνα. Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή, με τα χέρια ακρωτηριασμένα, σε μια παραλία με αμμόλοφους στη Μασαχουσέτη το 1974. Αποκαλύφθηκε πως η Ρουθ Μαρί Τέρι από το Τενεσί ήταν 37 ετών όταν σκοτώθηκε. Ο δολοφόνος της δεν βρέθηκε ποτέ.

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος - Σαμπάνης: Νέα επεισόδια αν δεν προφυλακιστεί ο αστυνομικός (βίντεο)

Βόσπορος: “Ουρά” τα πλοία για να περάσουν τα Στενά

Βόλος: Ανήλικα αδέλφια ζούσαν σε σπίτι – “σκουπιδότοπο”