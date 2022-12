Τοπικά Νέα

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την τύχη του 34χρονου μετά απο την απολογία του αστυνομικού. Που και πότε θα αποφασιστεί εάν προφυλακιστεί.

Διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή ως προς την προφυλάκιση του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό σημαίνει ότι σε πέντε μέρες καλείται να αποφασίσει για την τύχη του αστυνομικού το δικαστικό συμβούλιο, μέχρι προβλέπεται κατ οίκον περιορισμός

Ο αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. οδηγήθηκε στο γραφείο του Ανακριτή λίγο πριν από τις 9:00 και απολογήθηκε για 50 λεπτά, προτού οδηγηθεί στον εισαγγελέα γνωμοδότησης.

Η μεταφορά του 34χρονου αστυνομικού από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στα δικαστήρια έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα. Τον συνόδευε ο διευθυντής της διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στο κτίριο από την πίσω πλευρά και οδηγήθηκε κατευθείαν στο γραφείο του ανακριτή.

Κούγιας: Υπέρ του κατηγορούμενου οι πιθανότητες

Σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια αναφέρει: «Μετά από 4ωρη ανακριτική διαδικασία, ο εντολέας μας Ι.Κ. αφέθηκε ελεύθερος με κατ’ οίκον περιορισμό, λόγω διαφωνίας, όσον αφορά την προσωρινή του κράτηση, μεταξύ του κ. Αντιεισαγγελέως υπηρεσίας και του κ. Τακτικού Ανακριτού που διεξάγει την ανάκριση.

Ο 1ος Τακτικός Ανακριτής Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε ότι ο εντολέας μας πρέπει να μείνει ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγορεύσεως εξόδου από τη χώρα, διαφωνώντας με τη γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέως υπηρεσίας, ο οποίος είχε τη γνώμη ότι θα έπρεπε να κρατηθεί προσωρινά.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο εντολέας μας έμεινε προσωρινά ελεύθερος και μέσα σε προθεσμία λίγων ημερών, καλείται τη διαφωνία μεταξύ του κ. Τακτικού Ανακριτού και του κ. Αντιεισαγγελέως, να επιλύσει οριστικά, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξης Κούγιας, ο οποίος παρέστη κατά την απολογία του κυρίου κατηγορουμένου, είναι κατηγορηματικός ότι, η διαφωνία θα επιλυθεί υπέρ της απόψεως του κ. Ανακριτού, διότι δεν συντρέχει καμία από τις ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις της προσωρινής κρατήσεως, αφού ο κατηγορούμενος ούτε ύποπτος φυγής είναι, ούτε βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο έχει, ούτε εγκληματικές πράξεις έχει διαπράξει στο παρελθόν, ούτε έχει καμία δυνατότητα να δυσχεράνει το έργο της ανακρίσεως και από τη στιγμή που ήδη το θύμα είναι κατηγορούμενο για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της νομίμου αμύνης υπέρ τρίτου και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικώς από Τακτικούς Δικαστές, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν νομικά την απόφασή τους, ενώ σε εκείνο το στάδιο ο Εισαγγελέας μόνο προτείνει και η γνώμη του δεν δεσμεύει την κρίση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, θα αποφασίσει υπέρ της οριστικής απελευθερώσεως του κυρίου κατηγορουμένου».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Δεκάδες Ρομά συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι ζητούν δικαιοσύνη για τον 16χρονο που πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, σε καταδίωξη τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

«Δεν ήταν η βενζίνη δεν ήταν τα λεφτά, οι μπάτσοι πυροβόλησαν γιατί ήτανε Ρομά», είναι ένα από τα συνθήματα των συγκεντρωμένων. Συγκέντρωση οργάνωσαν και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ορισμένοι Ρομά ύψωσαν χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και τα έκαψαν, σε μια συμβολική κίνηση, καθώς 20 ευρώ ήταν η αξία της βενζίνης που δεν πλήρωσε ο 16χρονος στο πρατήριο, αιτία για την οποία ξεκίνησε η καταδίωξή του.

Μεταξύ των συγκεντρωμένων ήταν συγγενείς του 16χρονου, με τον πατέρα να λέει πως το μόνο που ζητά είναι δικαιοσύνη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά μετά την μεταγωγή του αστυνομικού, ο Παναγιώτης Σαμπάνης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρομά Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος», αποκάλυψε ότι στη 1 τη νύχτα υπήρξε μια συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή για να μην γίνουν επεισόδια έξω από τα δικαστήρια.

Όπως είπε ο κ. Σαμπάνης, «σήμερα ο κόσμος περιμένει την απόφαση, πιστεύω θα βγει μια απόφαση δικαιοσύνης για το παιδάκι αυτό το 16χρονο, ελπίζουμε…», εννοώντας ότι αναμένουν την προφυλάκιση του αστυνομικού, ενώ επιτέθηκε στον Αλέξη Κούγια λέγοντας ότι «έβγαλε ήδη την απόφαση πως ο αστυνομικός είναι αθώος».

Ερωτηθείς τι θα σημάνει το ενδεχόμενο να μην αποφασιστεί η προφυλάκιση του 34χρονου αστυνομικού, απάντησε ότι «σίγουρα θα πυροδοτήσει κύκλο επεισοδίων, που κι εμείς δεν το θέλουμε, αλλά…».

Αργότερα πάντως και υπό την πίεση αντιδράσεων από συνομιλητές του στον «αέρα» του ΑΝΤ1, είπε ότι «έχουμε εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη» και πως θα γίνει αποδεκτή η όποια απόφαση

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στις απειλές του πατέρα του 16χρονου για αυτοδικία και για επίθεση στα παιδιά του αστυνομικού, εάν ο 34χρονος δεν προφυλακιστεί, ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά, Βασίλης Πάντζος, είπε «ασπάζομαι τον πόνο του πατέρα, ο γιός του χαροπαλεύει και η ψυχολογική του κατάσταση και η κρίση του δεν είναι καλή», λέγοντας πως θα πρέπει να ακούγονται πιο ψύχραιμες φωνές.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αναφορικά με την επίθεση που δέχεται ο διοικητής και γιατροί του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Η στοχοποίηση διοικητών νοσοκομείων και γιατρών με πράξεις τραμπουκισμού είναι απολύτως καταδικαστέες. Η διοίκηση και οι γιατροί του Ιπποκράτειου νοσοκομείου παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον 16 χρόνο συμπολίτη μας και ενημερώνουν συνεχώς την οικογένεια του για την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του. Όσοι δυναμιτίζουν το κλίμα με εμπρηστικές πολιτικές δηλώσεις, προκλητικές συνδικαλιστικές ανακοινώσεις ή διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις στην πραγματικότητα συμβάλουν στη στοχοποίηση της διοίκησης και των γιατρών του νοσοκομείου. Ας αφήσουν έξω τα νοσοκομεία μας από αυτήν την τοξικότητα».

Ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε την Πέμπτη τον διάλογο των αστυνομικών που συμμετείχαν στην καταδιωξη με το κέντρο της Αμεσης Δράσης και παρουσίασε βίντεο- ντοκουμέντο, που φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού ότι ο 16χρονος επιχειρούσε με το όχημά του να εμβολίσει τους συναδέλφους του.

Εν τω μεταξύ, πέρασε ακόμη μια νύχτα ταραχών και επεισοδίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας από Ρομά:

