Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: διαβήτης, ιώσεις και αδενώματα

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα η θεματολογία των δύο εκπομπών υγείας και ευεξίας, που θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, στις 10:00

Μία εκπομπή αφιερωμένη στον διαβήτη:

Τα θεραπευτικά μονοπάτια που μπορούν να καταπολεμήσουν τον διαβήτη τύπου 2.

Η 7χρονη Νάγια και ο διαβήτης τύπου 1. Πώς κατανοεί και πώς αντιμετωπίζει τη νόσο;

Πώς βιώνει τον διαβήτη ένας νέος άνθρωπος; Βλέπουμε την ιστορία της «Γλυκιάς μου Κέλλυς».

Θεραπευτική άσκηση για προδιαβήτη και διαβήτη.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, στις 10:00

Τι πρέπει να κάνουν αν κολλήσουν ίωση όσοι έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα.

Ποια είναι τα «φάρμακα της φύσης» κατά των ιώσεων;

Πώς αντιμετωπίζονται τα συχνά αδενώματα του εγκεφάλου;

Η νέα «πράσινη μεσογειακή δίαιτα» που μειώνει πολύ το κοιλιακό λίπος.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πρόβλημα ούρησης στη γάτα μας. Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο τα αρσενικά;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

