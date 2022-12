Πολιτική

Ερντογάν: Δεν προσπερνάμε όσους υποστήριξαν την Ελλάδα στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βολές» Ερντογάν κατά των ΗΠΑ και αναφορά του Τούρκου Προέδρου για το Κυπριακό.

Μιλώντας στο φόρουμ της κρατικής τηλεόρασης TRT World, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «δεν προσπεράσαμε ούτε θα προσπεράσουμε όσους υποστήριξαν την Ελλάδα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και ενθάρρυναν τις επιθετικές και προκλητικές πρωτοβουλίες αυτής της χώρας, και δεν θα κάνουμε πίσω», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ; Ναι είμαστε μαζί, αλλά εσύ (ΗΠΑ) έρχεσαι, και εξοπλίζεις τα ελληνικά νησιά με όπλα και αεροπλάνα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε επιλύσει ένα πρόβλημα με τα F16 μαζί σας. Δεν μπορέσαμε να το λύσουμε παρόλο που το πληρώσαμε», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη:

«Δεν εγκαταλείπουμε τον διάλογο για να επιλύσουμε το Κυπριακό με νέα και συγκεκριμένα βήματα σε δίκαιο έδαφος».

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι – μάρτυρας: Πτώματα σε κατάσταση Πομπηίας, καμένα μωρά, καμένες μανάδες

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

Βόλος: Ανήλικα αδέλφια ζούσαν σε σπίτι – “σκουπιδότοπο”