Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Σαββατοκύριακο με καταιγίδες και χαλάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Ποιες περιοχές θα πληγούν από τα φαινόμενα.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το απόγευμα του Σαββάτου (10-12-2022) από τα βορειοδυτικά και βαθμιαία έως και το βράδυ της Κυριακής (11-12-2022) στην υπόλοιπη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα :

1. Από το απόγευμα του Σαββάτου (10-12-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Μακεδονία, τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας, την κεντρική Στερεά και από τη νύχτα στην ανατολική Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματά της).

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

2. Την Κυριακή (11-12-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται

α) στις προαναφερθείσες περιοχές μέχρι νωρίς το απόγευμα

β) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις προμεσημβρινές μέχρι και τις βραδινές ώρες

γ) στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

δ) στις Κυκλάδες και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

3. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι 7 με 8 και την Κυριακή κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

Πληθωρισμός: Πτώση με τιμές - “φωτιά” στα τρόφιμα

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: οι μεταδόσεις σε ANT1 και ANT1+