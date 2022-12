Υγεία - Περιβάλλον

Αρθροπλαστική γόνατος: Νέες προηγμένες τεχνικές

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης της καταστροφής των χόνδρων του γόνατος.

Η αρθρίτιδα του γόνατος αποτελεί σήμερα μάστιγα για τον δυτικό κόσμο, καθώς καταστρέφει ουσιαστικά τους χόνδρους. Χόνδροι ονομάζονται οι λείοι, λευκοί, ελαστικοί ιστοί, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στα οστά μας και βοηθούν τις αρθρώσεις να κάνουν την κίνηση.

Αυτός ο ιστός, ο αρθρικός χόνδρος, λόγω συγκεκριμένων νοσηρών οντοτήτων ή με την πάροδο του χρόνου «τρώγεται» (καταστρέφεται), με αποτέλεσμα τα οστά να «τρίβονται» μεταξύ τους και να προκαλούν πόνο, δυσμορφία, παραμόρφωση και δυσκαμψία στους ασθενείς.

«Όταν αυτή η κατάσταση αφορά το γόνατο μιλάμε για αρθρίτιδα του γόνατος, μια νόσο που απασχολεί, πολλές φορές βασανιστικά, όλο και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νόσο, δηλαδή στην εμφάνισή της έχουν ρόλο πολλοί παράγοντες ανάμεσα στους οποίους οι κυριότεροι είναι γονιδιακοί, περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, το βάρος, οι δραστηριότητες του ατόμου κ.ά.», επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Κουκάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής και Ελάχιστης Επεμβατικότητας Metropolitan General.





Τι συμβαίνει αν κάποιο άτομο διαγνωστεί με αρθρίτιδα γόνατος

Αν η διάγνωση είναι αρχόμενη αρθρίτιδα γόνατος, τότε υπάρχει η δυνατότητα να μετριαστούν τα συμπτώματά της με συντηρητική αντιμετώπιση, που περιλαμβάνει: αποφυγή των δραστηριοτήτων που προκαλούν έξαρση των συμπτωμάτων, φυσιοθεραπεία, λήψη φαρμάκων, τοπικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος ή κορτιζόνης, καθώς και τις νέες «υποσχόμενες» εγχύσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια ή βλαστοκυττάρων (PRP). Ωστόσο, η συντηρητική αντιμετώπιση απλά περιορίζει τα συμπτώματα αλλά δεν βοηθάει τον ασθενή να ανακτήσει την ποιότητα ζωής που είχε πριν την αρθρίτιδα και σε βάθος χρόνου, δεν θεραπεύει το πρόβλημα.

Η οριστική θεραπεία της προχωρημένης αρθρίτιδας είναι χειρουργική, μερική ή ολική αρθροπλαστική γόνατος. Και σε αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση με πολλά οφέλη, η οποία κινείται σε τρεις άξονες:

1ος άξονας

Ο πρώτος άξονας είναι η βελτίωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τα εμφυτεύματα της αρθροπλαστικής. Τα εμφυτεύματα αποτελούνται από νέα κράματα μετάλλων, τα οποία τους δίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, που φτάνει τα 20 χρόνια.

2ος άξονας

Δεύτερος άξονας είναι ο τρόπος τοποθέτησης αυτών των «μοσχευμάτων» στο ανθρώπινο σώμα. Ο τρόπος αυτός έχει απλοποιηθεί, δίνοντας στους χειρουργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με επεμβάσεις μικρότερης επεμβατικότητας, καθώς τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα που υπάρχουν τα τελευταία 10 χρόνια, «εκτελούν» υπό την καθοδήγηση του χειρουργού, μέρος της επέμβασης, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των προηγμένων εμφυτευμάτων και μικρότερο χειρουργικό τραύμα.

3ος άξονας

Ο τρίτος άξονας είναι οι λεγόμενες «fast track» διαδικασίες, με τις οποίες αναρρώνουν από την αρθροπλαστική οι ασθενείς. Πρόκειται για συγκεκριμένα πρωτόκολλα φυσιοθεραπείας και γρήγορης κινητοποίησης, που σε συνδυασμό με το μικρότερο χειρουργικό τραύμα και τη λιγότερη απώλεια αίματος, επιτρέπουν στον ασθενή να πάρει εξιτήριο σε 1 έως 3 ημέρες. «Πρόκειται για εκπληκτικό χρόνο, ειδικά αν συγκριθεί με τις τουλάχιστον 15 ημέρες που χρειαζόταν παλιότερα με τις κλασικές τεχνικές αρθροπλαστικής γόνατος. Επιπροσθέτως, ο ασθενής ανακτά μια ποιότητα ζωής που νόμιζε χαμένη.

Εν κατακλείδι, ο συνδυασμός: καλός χειρουργός, καλός εξοπλισμός και κατάλληλο νοσοκομείο αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία της σύγχρονης μάστιγας που λέγεται αρθρίτιδα του γόνατος», καταλήγει ο κ. Κουκάκης.

