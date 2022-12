Life

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: καμπάνια για την στήριξη του Συλλόγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H χριστουγεννιάτικη καμπάνια του Συλλόγου έχει κεντρικό μήνυμα “Ένα χαμόγελο για κάθε παιδί … Δεν είναι ευχή είναι πράξη”.

Σε σχετική ενημέρωση για την χριστουγεννιάτικη καμπάνια του Συλλόγου απο τον Σύτλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρονται τα εξής:

«Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή όπου όλοι ανταλλάσσουμε ευχές από καρδιάς με την ελπίδα να πραγματοποιηθούν.

«Ένα χαμόγελο για κάθε παιδί» είναι η ευχή που αυτά τα Χριστούγεννα μπορούμε εμείς να πραγματοποιήσουμε, καλύπτοντας τις μικρές ή μεγάλες ανάγκες των παιδιών και οικογενειών που εδώ και 27 χρόνια με απόλυτο σεβασμό και διαφάνεια καλύπτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Καλύπτοντας τις πολλές και πολύπλευρες αυτές ανάγκες προσφέρουμε χαρά και αγάπη σε κάθε παιδί και οικογένεια που έχουν ανάγκη!

Ας γίνουμε ο Άγιος Βασίλης που περιμένει κάθε παιδί …

Αποστέλλοντας SMS ή καλώντας στο 19810*

Καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες που θα βρείτε στην πλατφόρμα crowdfunding του Οργανισμού / https://www.hamogelo.gr/gr/el/crowdfunding/

Προσφέροντας τρόφιμα και άλλα απαραίτητα είδη στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού πανελλαδικά / https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/christougenniatiki-panelladiki-ekstrateia-sigkentrosis-trofimon-kai-eidon-protis-anagkis-apo-to-chamogelo-tou-paidiou-gia-paidia-kai-oikogeneies-pou-zoun-se-katastasi-ftocheias-2/

Αγοράζοντας δώρα από τα χριστουγεννιάτικα bazaars πανελλαδικά / https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/vazaars-me-christougenniatika-eidi-se-oli-tin-ellada-apo-to-chamogelo-tou-paidiou/

Αγοράζοντας δώρα από το e-shop του Οργανισμού / https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/

Κλήση στο 19810 από σταθερό (χρέωση: από σταθερό 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%) Κλήση στο 19810 από κινητό (χρέωση 2,73€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%*) SMS στο 19810 τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ (χρέωση 2,73€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%*)

*Δεν εφαρμόζεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%:

στους συνδρομητές που είναι δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος κινητής (ηλικίες 15-29 ετών)

στους χρήστες καρτοκινητής, καθώς έχει καταβληθεί τέλος καρτοκινητής 10% κατά την ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσής τους ».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+

Ανδρουλάκης: Η Καϊλή ήταν “δούρειος ίππος” της ΝΔ

Γρίπη: Ετοιμάζεται εμβόλιο για δεκάδες υποτύπους της