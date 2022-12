Παράξενα

Βίντεο: Η στιγμή που άντρας παθαίνει ηλεκτροπληξία από κομμένο καλώδιο

Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Kharagpur Junction στην Ινδία.

Ελεγκτής εισιτηρίων την ώρα που βρισκόταν στο σταθμό τρένου έπεσε πάνω του ένα καλώδιο, έπαθε ηλεκτροπληξία και την «γλίτωσε» με εγκαύματα.

Το περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί μοιραίο σημειώθηκε στον σταθμό Kharagpur Junction. Ο ελεγκτής φαίνεται να συνομιλεί με ένα άτομο όταν από το πουθενά τον χτυπάει το ρεύμα καλωδίου.

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε προς τα πίσω, στις ράγες.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο για να τον βοηθήσει και να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έγινε το σοβαρό αυτό ατύχημα.

