ΕΣΗΕΑ: “Έτος Καραϊβάζ” το 2023

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αφιερώνει το 2023 στην μνήμη του δολοφονημένου δημοσιογράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «αποφάσισε να αφιερώσει το 2023 στη μνήμη του δολοφονημένου Γιώργου Καραϊβάζ, με σειρά δράσεων για την προβολή του θέματος. Με επιστολές που απευθύναμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Σκούμα απαιτούμε να ενταθούν οι προσπάθειες για την εξιχνίαση της υπόθεσης και να τεθεί σε προτεραιότητα. Θεωρούμε ότι είναι ζήτημα τιμής για τη χώρα μας και ένδειξη πως η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει και οι θεσμοί λειτουργούν.

Αν και έχουν περάσει 609 ημέρες από τη στυγνή δολοφονία του συναδέλφου, δυστυχώς, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδος στην εξιχνίαση του εγκλήματος που τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εκλαμβάνεται ως απειλή για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου. Η ΕΣΗΕΑ και όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν ξεχνάμε την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, αντίθετα ο χρόνος που περνά ενδυναμώνει την αποφασιστικότητά μας στη διεκδίκηση του πάνδημου αιτήματος για απονομή δικαιοσύνης.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, που δεν έχει ατονήσει. Οι διεθνείς οργανώσεις δημοσιογράφων συνεχίζουν να απευθύνουν ερωτήματα για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ η δολοφονία εμφανίζεται σε όλες τις εκθέσεις για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα ως δείκτης απειλής κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων».

