Παρακολουθήσεις: Ο Λοβέρδος καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα

Μία ημέρα μετά τη θυελλώδη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Τσίπρα, στη Βουλή ο Ανδρέας Λοβέρδος, το όνομα του εμφανίζεται σε λίστα με τους παρακολουθούμενους από το Predator, δηλώνει παθών και αποκαλύπτει πως προτίθεται να το διασταυρώσει μέσω των σχετικών διαδικασιών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Δεν κατάφερε να συννενοηθεί

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες την πρόθεσή του αυτή καθώς έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και δεν βγάζει άκρη…

Όπως εξήγησε ο κ. Λοβέρδος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες απευθύνθηκε στην ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών) για το ζήτημα αυτό, όπως επίσης και στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας χωρίς ωστόσο, όπως δήλωσε να καταφέρει να συνεννοηθεί για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Τηλεφωνώ σε συναδέλφους που έχουν το ίδιο πρόβλημα

Μάλιστα από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εκφράζοντας την απόγνωσή του αναρωτήθηκε σε ποιον φορέα θα πρέπει να απευθυνθεί προκειμένου να εξακριβώσει αν έχει παρακολουθηθεί. «Τηλεφωνώ σε συναδέλφους που έχουν το ίδιο πρόβλημα και ρωτώ τι θα κάνουν και τους λέω τι θα κάνω εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απόψε ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τις αλλαγές στην ΕΥΠ

ΣΥΡΙΖΑ: Είχε την έγκριση της ΕΥΠ και από ποιον η άδεια της κυβέρνησης για εξαγωγή του Predator;

"'Άτακτη φυγή του κ. Μητσοτάκη επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκαλύψεις» τονίζει με ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση και θέτει νέο ερώτημα «πώς είναι δυνατόν ο ίδιος να ισχυρίζεται πως δεν ξέρει ποιοι έχουν το Predator, αλλά την ίδια ώρα στενός συνεργάτης του στο υπ. Εξωτερικών να έχει υπογράψει άδεια για εξαγωγή του από την Ελλάδα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνει συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του:

«Η άτακτη φυγή του κ. Μητσοτάκη για να μην απαντήσει στο απλό ερώτημα εάν παρακολουθούνταν ή όχι ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Φλώρος από την ΕΥΠ, απλά επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκαλύψεις.

Αφού ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τουλάχιστον περιμένουμε να μας απαντήσει πώς είναι δυνατόν ο ίδιος να ισχυρίζεται πως δεν ξέρει ποιοι έχουν το Predator, το οποίο ουδέποτε διαψεύσθηκε ότι λειτουργούσε στο ΚΕΤΥΑΚ με αποσπασμένους αστυνομικούς στην ΕΥΠ, αλλά την ίδια ώρα στενός συνεργάτης του στο Υπουργείο Εξωτερικών να έχει υπογράψει άδεια για εξαγωγή του από την Ελλάδα στις 15 Νοεμβρίου του 2021;

Για να τον διευκολύνουμε, του θυμίζουμε ότι ο κ. Δεμίρης είχε πει στην Εξεταστική Επιτροπή πως για να δώσει άδεια εξαγωγής το ΥΠΕΞ για τέτοια λογισμικά πρέπει να έχει την έγκριση της ΕΥΠ. Είχε λοιπόν την έγκριση της ΕΥΠ και από ποιον ο κ. Σμυρλής όταν παρείχε άδεια εξαγωγής για το Predator;»

