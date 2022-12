Κοινωνία

16χρονος - αστυνομικός: αν ήθελα να τον σκοτώσω θα άδειαζα όλο το όπλο

Τι ανέφερε ο αστυνομικός στην απολογία του για; τον πυροβολισμό του 16χρονου.

Με απολογητικό υπόμνημα κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή ο 34χρονος αστυνομικός, ο οποίος τεθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό μετά από διαφωνία του εισαγγελέα με τον ανακριτή για την προφυλάκισή του.

Ο αστυνομικός, απολογήθηκε σήμερα για τον πυροβολισμό 16χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης με τον νεαρό να δίνει μάχη για τη ζωή του και άγρια επεισόδια να έχουν ξεσπάσει για το περιστατικό σε όλη την Ελλάδα.

Ο 34χρονος και ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να πυροβολήσει το θύμα και πως έριξε δύο φορές χαμηλά στα λάστιχα του αγροτικού, όταν το όχημα κινήθηκε για τρίτη φορά εναντίον της μηχανής στην οποία επέβαιναν οι συνάδελφοί του αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Μόλις αντιλήφθηκα ότι το αγροτικό επιταχύνει με κατεύθυνση τη μηχανή των συναδέλφων, χάσαμε από το οπτικό μας πεδίο τη μηχανή, δεν μπορούσαμε να τους διακρίνουμε και πιστέψαμε ότι κατάφερε να τους παρασύρει. Οπότε έβγαλα το υπηρεσιακό μου όπλο και πυροβόλησα δύο φορές.

Το υπηρεσιακό μου όπλο περιέχει 12 φυσίγγια σε γεμιστήρα και ένα στη θαλάμη, είναι ημιαυτόματο και ρίχνει βολή κατά βολή, δηλαδή για να ρίξω εκ νέου, έπρεπε να πατήσω ξανά τη σκανδάλη. Οπως προέκυψε από τη βαλλιστική, ο γεμιστήρας μου περιείχε τις υπόλοιπες σφαίρες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήθελα να σκοτώσω τον οδηγό, αλλιώς θα είχα αδειάσει όλο το γεμιστήρα."

Όσο για το γεγονός ότι καθυστέρησαν να ενημερώσουν το κέντρο της άμεσης δράσης, πώς ο οδηγός έχει τραυματιστεί, υποστήριξε πως μετά την ακινητοποίηση του οχήματος στο τοιχίο, έδιναν εντολές στο νεαρό να κατέβει από το αυτοκίνητο, εκείνος ομως δεν ανταποκρινόταν και δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα εάν έχει καταφέρει να διαφύγει.

"Στο χώρο αυτό επειδή δεν υπήρχαν σημεία να καλυφθούμε και δεν ξέραμε αν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες στο όχημα, πόσοι ήταν, αν ήταν επικίνδυνοι ή οπλισμένοι, δεν επιλέξαμε να ελέγξουμε μόνοι μας το όχημα, αλλά περιμέναμε ενισχύσεις. Σε διάστημα τριών τεσσάρων λεπτών έφτασε μία ομάδα οπκε και τότε πλησιασαμε το αγροτικό και διαπιστώσαμε ότι ο οδηγός έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, ενώ στο πίσω τζάμι, πίσω από το προσκέφαλο υπήρχε τρύπα." αναφέρει ο 34χρονος αστυνομικός στην απολογία του.

