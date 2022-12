Πολιτισμός

Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας “Άξιον Εστί” έρχεται στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχεται στην Αθήνα η Ιερή Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» από το Άγιο Όρος.Πότε θα μπορούν οι πιστοί να την ππροσκυνήσουν.

Στην Αθήνα αναμένεται να έρθει τον Μάρτιο η Ιερή Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» από το Άγιον Όρος, όπως επισημαίνεται σε απαντητικό έγγραφο της Κοινότητος του Αγίου Όρους για το οποίο ενημερώθηκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία ολοκλήρωσε σήμερα τις τριήμερες εργασίες της για τον μήνα Δεκέμβριο.

Μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας και κατόπιν της από 11 Οκτωβρίου 2022 απόφασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ύστερα από πρόταση του μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος τίμησε τον Νικόλαο Δ. Τριανταφυλλόπουλο, φιλόλογο εκπαιδευτικό, Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, πολυγραφότατο συγγραφέα, σπουδαίο μελετητή και κριτικό επιμελητή των εκδόσεων του έργου του «αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων» Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με τον Χρυσούν Σταυρό του παρασήμου Αποστόλου Παύλου.

Ο Μακαριώτατος, στην προσφώνησή του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αφού ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κ. Τριανταφυλλόπουλο για την υπέροχη έκδοση του παπαδιαμαντικού έργου, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Εκκλησία σάς τιμά σήμερα όλως ιδιαιτέρως για την πολυετή και λίαν επιτυχή ενασχόλησή σας με το έργο του κορυφαίου των ελληνικών μας Γραμμάτων Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Θα τολμούσα να πω ότι το όνομά σας, η σπουδή και η ανυπέρβλητη επιστημονική – κριτική σας εργασία έχουν συνδεθεί αρρήκτως με τον μεγάλο μας λογοτέχνη, καθότι φέρατε εις πέρας ένα φιλολογικό άθλο, δηλαδή τη γνωστή εξαιρετική πεντάτομη κριτική έκδοση των Απάντων του Παπαδιαμάντη. Επιπροσθέτως, έχετε προβεί στην έκδοση της αλληλογραφίας του, καθώς και στον εντοπισμό και την έκδοση των παπαδιαμαντικών μεταφράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, πολύ εύστοχα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατά την τελετή αναγορεύσεώς σας σε Επίτιμο Διδάκτορα, σάς απέδωσε τον χαρακτηρισμό “του Πατριάρχη των Παπαδιαμαντικών Σπουδών”, τον οποίο και εμείς αναφανδόν επικροτούμε, ως δίκαιη αναγνώριση και καταξίωση της προσφοράς σας».

Στην αντιφώνησή του, ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, τα μέλη της ΔΙΣ και τον μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο για την εξαιρετική αυτή διάκριση στο πρόσωπό του, τόνισε ότι, όπως κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, η τιμή προς τις εικόνες «επί το πρωτότυπον διαβαίνει», έτσι και σήμερα η τιμή προς το πρόσωπό του μεταβαίνει στον εκ Σκιάθου Μέγα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ο οποίος κατ’ ουσίαν σήμερα παρασημοφορείται.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, κατά τις συνεδρίες της η ΔΙΣ:

Ενέκρινε το πρόγραμμα του εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας (5-3-2023). Κατά τη Συνοδική Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεσθεί την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, όρισε ομιλητή τον μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο.

Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων διαχειρίσεως οικονομικού έτους 2023 του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά».

Ενημερώθηκε περί της εγκρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων του αιτήματος του μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών για την ονομασία της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο «Ο Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης». Η τελετή ονοματοδοσίας και ο εορτασμός της συμπλήρωσης 100 ετών λειτουργίας της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας θα πραγματοποιηθούν την 21η Ιανουαρίου 2023, στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου εορτασμού του Οσίου Βησσαρίωνος, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Αποφάσισε να αποστείλει συγχαρητήριο συνοδικό έγγραφο στον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο για την υπ’ αυτού έκδοση αναμνηστικού μεταλλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.

Ενέκρινε την πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως για τη σύγκληση του ΙΗ’ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, με κεντρικό θέμα «Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Το Συμπόσιο θα φιλοξενήσει εντός του έτους 2023 η Μητρόπολη Περιστερίου.

Ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου: α) Περί των υποβληθέντων Στατιστικών Στοιχείων όλων των Εκκλησιαστικών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν τις επιτυχίες των αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2022 και β) περί της πορείας των ενεργειών του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως για τη λειτουργία, από το φθινόπωρο του 2023, των Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών, όπως προβλέπει ο Νόμος 4823/2021.

Ενέκρινε τον διορισμό του αρχιμανδρίτη Μάξιμου Παπαϊωάννου ως πρωτοσυγκέλου της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

Ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και διευθυντή του ρ/σ της Εκκλησίας, Αλέξανδρο Κατσιάρα, για τη διοργάνωση, κατά το έτος 2021, από τον ρ/σ της Εκκλησίας έξι ειδικών ραδιοφωνικών αφιερωμάτων και ραδιοφωνικών συνεδρίων 174 ωρών, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στα οποία κλήθηκαν και μίλησαν ειδικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί. Τα έξι αφιερώματα ήταν «Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικό γεγονός», «Από την ‘Αλωση έως την Επανάσταση του 1821», «Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός ως υπόβαθρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», «Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός», «Φιλελληνισμός και Επανάσταση του 1821», «Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος μεταξύ Ανατολής και Δύσης – Η παράδοση και οι δυτικές ιδέες – Συναντήσεις και εντάσεις σε όλα τα επίπεδα του βίου».

Στο διάλειμμα της χθεσινής συνεδρίας ο Μακαριώτατος δέχθηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, η οποία τον ευχαρίστησε για την ικανοποίηση του αιτήματος του Συνδέσμου να διατεθεί Γραφείο σε εκκλησιαστικό ακίνητο για τον ΙΣΚΕ. Τέλος, η ΔΙΣ ασχολήθηκε με αποσπάσεις κληρικών, θέματα Συνοδικών Επιτροπών και Ιερών Μητροπόλεων και τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: θρίλερ με δύο νεκρούς σε νταμάρι (εικόνες)

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

“Κιβωτός” - 19χρονος στο “Πρωινό”: Είχα σαν Θεό αυτόν που ασέλγησε πάνω μου (βίντεο)