Παρακολουθήσεις: υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ

Με πόσες ψήφους υπέρ και πόσες κατά ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με 156 ψήφους υπέρ έναντι 142 κατά, υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων του, από την Ολομέλεια της βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχαν ζητήσει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία άρσης του απορρήτου, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι η χτεσινή συζήτηση στη Βουλή, εξελίχθηκε σε σφοδρή σύγκρουση Μητσοτάκη - Τσίπρα, με τις κατηγορίες να έρχονται ένθεν κακείθεν.

Επιπλέον, ο Ανδρέας Λοβέρδος, το όνομα του εμφανίζεται σε λίστα με τους παρακολουθούμενους από το Predator, δηλώνει παθών και αποκαλύπτει πως προτίθεται να το διασταυρώσει μέσω των σχετικών διαδικασιών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες την πρόθεσή του αυτή καθώς έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και δεν βγάζει άκρη…

Τσιάρας: Θωρακίζεται η πολιτεία, η κοινωνία και η ασφάλεια της χώρας - Τι προβλέπουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις

«Επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο θεσμικό κενό που υπήρχε και αναδείχθηκε μετά την αποκάλυψη της επισύνδεσης του τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, κλείνοντας στην ολομέλεια της Βουλής, τη διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Παράλληλα ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε άδικη τη κριτική της αντιπολίτευσης, ενώ κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

«Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεν αντιμετωπίζει μόνο τα ζητήματα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, ή αυτών που προκύπτουν από τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, αλλά ενισχύει και την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Γι' αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο που γίνεται η άρση του απορρήτου, ειδικά για θέματα που απασχολούν την πολιτική συζήτηση, και μέσα από μία διαφορετική ποινική νομοθεσία, δίνει τα απαραίτητα εργαλεία να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα παράνομα μέσα παρακολούθησης», ανέφερε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε:

«Δεν κατανοώ την αντίδραση των κομμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων. Η κριτική που γίνεται στο νομοσχέδιο είναι άδικη, κυρίως γιατί δεν έγινε αντιληπτή η φιλοσοφία του ότι έρχεται να αντιμετωπίσει όλα τα κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν μετά το νομοθετικό πλαίσιο του 1994. Και το ερώτημα είναι; γιατί κανείς δεν φρόντισε από τότε να το αλλάξει και να το εκσυγχρονίσει; Αν όλα αυτά συνδυαστούν με την αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που της έχουν τεθεί, είμαι βέβαιος ότι θα διαπιστωθεί ότι επιτέλους η κυβέρνηση έρχεται να βάλει τάξη σε ένα τοπίο που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έγιναν απαραίτητες αλλαγές.

Περιμένω ακόμα να ακούσω από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί υποβάθμισε την άρση του απορρήτου, μειώνοντας από δύο σε έναν τους εισαγγελικούς λειτουργούς στην ΕΥΠ, γιατί μείωσε το κακούργημα σε πλημμέλημα το αδίκημα για την παράνομη παρακολούθηση και γιατί δεν έλαβε υπόψη του τις ευρωπαϊκές οδηγίες».

«Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μία σοβαρή συζήτηση όχι στη λογική πυροτεχνημάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης και συμπλήρωσε: «Το ερώτημα που εξακολουθεί να υπάρχει είναι: Θέλουμε μια ΕΥΠ που να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων και όρων για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας; Εμείς ερχόμαστε και ορίζουμε το πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας με στενότερη έννοια από ότι την ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για πρώτη φορά υπάρχει στενός προσδιορισμός της».

Ακόμα, ο κ. Τσιάρας μίλησε «για πολλές ανακρίβειες που ειπώθηκαν και επιχειρήθηκε σκόπιμα να διαστρεβλωθεί η αλήθεια» σε ό,τι αφορά την καταστροφή του υλικού και την ενημέρωση του θιγόμενου, ενώ τόνισε ότι εφόσον δεν προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσής του από την ΑΔΑΕ μέσα σε έξι μήνες.

«Εκσυγχρονίζεται μια πραγματικότητα που είχε μείνει στο παρελθόν. Είναι αλήθεια ότι το νομοσχέδιο καλύπτει ένα μεγάλο κενό. Το γεγονός παρακολούθησης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση θωρακίζει την ελληνική πολιτεία με μια ακόμα νομοθετική πρωτοβουλία, δίνοντας την ευκαιρία στην κοινωνία να αισθάνεται ασφάλεια. Θωρακίζουμε τα προσωπικά δεδομένα και ταυτόχρονα η ΕΥΠ καλείται πλέον να λειτουργεί μέσα από κανόνες και όρους, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και μέσα στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα», είπε ο κ. Τσιάρας και κατέληξε: «Το νομοσχέδιο θωρακίζει την ελληνική πολιτεία, πάει την Ελλάδα βήματα μπροστά και απαντά ταυτόχρονα στα σύγχρονα θεσμικά ζητήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Είναι η στιγμή που ο καθένας στέκεται μπροστά στον καθρέφτη της εθνικής του ευθύνης».

Τι προβλέπουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε σειρά βελτιωτικών αλλαγών:

Στο άρθρο 48 προστέθηκε παράγραφος η οποία προβλέπει ότι παύει αυτοδικαιως η θητεία των υποδιοικητων της Ε.Υ.Π - και μέχρι τον διορισμό νέων, την αρμοδιότητά τους θα ασκεί ο Διοικητής της ΕΥΠ.

Δεν θα καθορίζει ο Διοικητής της ΕΥΠ ανά εξάμηνο την λίστα των απαγορευμένων συσκευών παρακολούθησης, αλλά στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος θα εμπίπτει κάθε λογισμικό ή συσκευή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την διάπραξη του αδικήματος του άρθρου 370Α του ΠΚ.

Επίσης, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου, όπου προβλέπεται η διαδικασία παράδοσης της διάταξης άρσης του απορρήτου στους παρόχους επικοινωνίας και στην ΑΔΑΕ με ηλεκτρονικά κρυπτογραφημένο μήνυμα, προστέθηκε το χρονικό επίρρημα «αμελλητί» για να διασφαλίζεται η υποχρέωση άμεσης και κατεπείγουσας διαβίβασης και εκτέλεσης της διάταξης.

