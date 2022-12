Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Κροατία: νίκη στα πέναλτι κόντρα στην Βραζιλία

Η Κροατία, μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ στην παράταση, όμως κατάφερε να ισόφαρίσει και στα πέναλτι να πάρει τη νίκη κόντρα στη Βραζιλία, με επική ανατροπή.

Μέ καρδιοχτύπι και ένταση, άνοιξαν την αυλαία των αναμετρήσεων στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 η Κροατία και η Βραζιλία.

Η Σελεσάο, δεν κατάφερε να "σπάσει την κατάρα" που εδώ και 20 χρόνια την ακολουθούσε κόντρα στις ευρωπαϊκές ομάδες που διασταύρωναν τα ξίφη τους σε νοκ άουτ φάση των παγκοσμίων Κυπέλλων.

Έτσι με το σκορ στην παράταση να είναι 1-1 οι δύο ομάδες συνέχισαν στα πέναλτι με την Κροατία να παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους "4" του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Η Κροατία έκανε ξανά το «θαύμα» της αποκλείοντας στα πέναλτι τη Βραζιλία με 4-2 (0-0 κ.α. και 1-1 στην παρ.) και προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, οι ποδοσφαιριστές της «Χρβάτσκα», κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 117’ με τον Πέτκοβιτς, το υπέροχο γκολ που σημείωσε στο 105’+1’ ο Νεϊμάρ Τζούνιορ και με «ήρωα» (ξανά) τον Λιβάκοβιτς στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, πήραν άλλη μία τεράστια πρόκριση, στέλνοντας τη «σελεσάο» για άλλη μία διοργάνωση στο... σπίτι της από πολύ νωρίς.

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν οι Βραζιλιάνοι μπήκαν στο ματς με διάθεση να απειλήσουν από νωρίς και μόλις στο 5ο λεπτό ο Βινίσιους προσέγγισε την κροατική περιοχή και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο Λιβάκοβιτς μπλόκαρε σταθερά.

Στο 13’ από τη σέντρα του Πάσαλιτς από τα δεξιά, ο Γιουράνοβιτς δεν μπορεί να σουτάρει κι ο Πέρισιτς έπιασε σουτ με τη... γάμπα, αλλά η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία. Στο 21’ πρώτα η Βινίσιους κι εν συνεχεία ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσαν να νικήσουν την κροατική άμυνα και τον Λιβάκοβιτς.

Η Κροατία κρατούσε με ηρεμία την μπάλα «απορροφώντας» σταθερά την πίεση των παικτών του Τίτε, οι οποίοι κατέγραψαν την τελευταία καλή φάση τους στο 42’ με το φάουλ του Νεϊμάρ που κόντραρε πάνω στο τείχος, άλλαξε ελαφρώς πορεία, αλλά δεν αιφνιδίασε τον Λιβάκοβιτς.

Η Βραζιλία μπήκε στα... κόκκινα στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47’ από χαμηλό γύρισμα του Μιλιτάο, ο Γκβάρντιολ στην προσπάθειά του να αποκρούσει λίγο έλειψε να τη στείλει στο βάθος της εστίας της Κροατίας, όμως ο Λιβάκοβιτς έκανε καταπληκτική επέμβαση με τα πόδια.

Αντίστοιχα εξαιρετικά αντανακλαστικά έδειξε ο γκολκίπερ της Κροατίας και της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και στο 54’ στο τετ-α-τετ με τον Νεϊμάρ, διώχνοντας ξανά με το δεξί πόδι. Ο Λιβάκοβιτς έμοιαζε ανίκητος λέγοντας «όχι» και στην προσπάθεια του Πακετά στο 66’, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της «Χρβάτσκα» έγραψε άλλη μία επέμβαση πάνω στον Νεϊμάρ.

Στην παράταση οι Κροάτες έχασαν την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 103’ όμως το πλασέ του Μπρόζοβιτς από καλή θέση έφυγε πολύ πάνω απ’ τα δοκάρια του Άλισον.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, οι Βραζιλιάνοι έφτασαν στο γκολ που κυνηγούσαν απεγνωσμένα απ’ το ξεκίνημα του ματς, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ. Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε μία φανταστική ενέργεια, αλλάζοντας αστραπιαία την μπάλα πρώτα με τον Ροντρίγο και μετά τον Πακετά κι αφού πέρασε και τον Λιβάκοβιτς έκανε το 1-0 για τη «σελεσάο».

Η Βραζιλία επέλεξε να «καθίσει» πάνω στο γκολ του Νεϊμάρ, άρχισε να δίνει μέτρα στους Κροάτες και το «πλήρωσε» από δύο αλλαγές του Ζλάτκο Ντάλιτς. Στο 117’ ο Όρσιτς βρηκε χώρο και γύρισε την μπάλα προς το Πέτκοβιτς, ο οποίος πλάσαρε με τη μία και ισοφάρισε σε 1-1 (η προσπάθειά του κόντραρε πάνω στον Μαρκίνιος κι άλλαξε πορεία).

Στη διαδικασία των πέναλτι οι Κροάτες είχαν το... know how απ’ τις σερί προκρίσεις τους (τέσσερις συνολικά σε δύο διοργανώσεις) από την άσπρη βούλα. Ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε το πρώτο πέναλτι του Ροντρίγο, ο Μαρκίνιος σημάδεψε στο δοκάρι και οι Κροάτες που μέτρησαν «4 στα 4» στις δικές τους εκτελέσεις έγιναν η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση για τους ημιτελικούς, περιμένοντας να μάθει απόψε τον αντίπαλό της από το νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Αργεντινή.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Βλάσιτς 1-0

Ροντρίγο απέκρουσε ο Λιβάκοβιτς

Μάγιερ 2-0

Κασεμίρο 2-1

Μόντριτς 3-1

Πέντρο 3-2

Όρσιτς 4-2

Μαρκίνιος Δοκάρι

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπρόζοβιτς, Πέτκοβιτς – Ντανίλο, Κασεμίρο, Μαρκίνιος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Σόσα (110’ Μπούντιμιρ), Μόντριτς, Μπρόζοβιτς (114’ Όρσιτς), Κόβατσιτς (106’ Μάγιερ), Πάσαλιτς (72 Βλάσιτς), Κράμαριτς (72’ Πέτκοβιτς), Πέρισιτς.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε): Άλισον, Μιλιτάο (106’ Άλεξ Σάντρο), Μαρκίνιος, Σίλβα, Ντανίλο, Πακετά (106’ Φρεντ), Καζεμίρο, Ραφίνια (56’ Άντονι), Νεϊμάρ, Βινίσιους (64’ Ροντρίγο), Ριρσάρλισον (84’ Πέντρο).

