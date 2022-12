Πολιτική

Υπουργείο Εξωτερικών: Ο Γιώργος Αρναούτης νέος εκπρόσωπος

Με απόφαση του Νίκου Δένδια, ο Γεώργιος Αρναούτης αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου του ΥΠΕΞ. Ποιον αντικαθιστά.

Με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, από σήμερα ο Γεώργιος Αρναούτης, σύμβουλος πρεσβείας Α΄, αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

O υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο εκπρόσωπο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου για τις υπηρεσίες του και την προσφορά του από τη θέση αυτή.

Παράλληλα, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία του και, ειδικότερα, στα νέα του καθήκοντα ως μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη.

Σημειώνεται πως η τοποθέτησή του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου είχε οριστεί με απόφαση του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου τον Ιούλιο του 2022.

