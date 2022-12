Υγεία - Περιβάλλον

Εποχική γρίπη: 3,5 εκατ. κρούσματα στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάνουν λόγο για την πιο μεταδοτική εποχική γρίπη όλων των εποχών.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας, μέχρι τώρα, τα περιστατικά εποχικής γρίπης στην χώρα είναι 3,5 εκατομμύρια. Την τελευταία εβδομάδα, 943 χιλιάδες πολίτες εμφάνισαν συμπτώματα της γρίπης. Ανάμεσά τους, σήμερα, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι. Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την πιο μεταδοτική εποχική γρίπη των τελευταίων δεκατριών ετών.

Τα περιστατικά, τις τελευταίες επτά ημέρες ήταν δεκαέξι, ανά χιλίους κατοίκους. Ιταλοί παιδίατροι απηύθυναν έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και τόνισαν ότι «αυτή, είναι η κατάλληλη στιγμή».

Οι γιατροί μέλη της Ιταλικής Εταιρίας Παιδιατρικής τόνισαν, επίσης, ότι «στους χώρους με συνωστισμό, οι μάσκες που μάθαμε να χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια, αποτελούν μέτρο πρόληψης και κατά άλλων ιών, όπως εκείνο της γρίπης».

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος - Αποκλειστικό ΑΝΤ1: το ηχητικό ντοκουμέντο με το Κέντρο Επιχειρήσεων (βίντεο)

Κρήτη: Δημοτικό Συμβούλιο έγινε... ρίνγκ (βίντεο)

Καϊλή: διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ η ευρωβουλευτής