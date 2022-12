Πολιτική

Καϊλή: διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ η ευρωβουλευτής

Για υπόθεση διαφθοράς ερευνάται από τις Βελγικές Αρχές η Εύα Καϊλή. Άμεση αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που την έθεσαν εκτός κόμματος.

Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ, η ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη μετά από καταγγελίες για διαφθορά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής .

Το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δεκαπέντε έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Καταστολής της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα ύποπτα, συνελήφθησαν προκειμένου να ακουστούν από τους ανακριτές με επικεφαλής τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ.

Ανάμεσά της και ο σύζυγος της ευρωβουλευτή ενώ η ίδια δεν μπορεί να συλληφθεί λόγω ασυλίας. Αν προκύψουν στοιχεία, η υπόθεση θα διερευνηθεί αναλόγως, αναφέρει η βελγική "Le Soir".

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα, αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν έναν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή, που ήταν ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Εισαγγελίας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη».

