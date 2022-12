Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τήλο

Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινσιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:44 το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά της Τήλου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός είχε ένταση 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 45 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Τήλου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18χλμ.

