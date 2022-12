Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: “Τέλος” ο Τίτε από τη Βραζιλία

Ξεκίνησαν οι απώλειες στη Σελεσάο, μετά την ήττα και αποκλεισμό από την Κροατία.

"Τέλος" από την τεχνική ηγεσία της Βραζιλίας για τον Τίτε, μετά τον αποκλεισμό από την Κροατία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του προημιτελικού Κροατία - Βραζιλία για το Μουντιάλ 2022, ο Τίτε ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τον πάγκο της Σελεσάο.

“Δύσκολη ήττα. Τέλος ενός κύκλου. Το είχα ήδη αποφασίσει πριν από ενάμιση χρόνο. Δεν είμαι άνθρωπος που αθετώ τον λόγο μου. Δεν έπαιζα να νικήσω και μετά να δημιουργήσω δράμα για να μείνω. Γνωρίζουν όσοι με ξέρουν” δήλωσε ο Τίτε.

Ο Τίτε βρισκόταν στον πάγκο της Βραζιλίας από το 2016, κατακτώντας το Copa America το 2019.

