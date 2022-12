Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Κροατία - Βραζιλία... διέκοψε τη Σύνοδο EUMED-9 (βίντεο)

Οι εννέα ηγέτες έκαναν διάλειμμα για να δουν τα πέναλντι του θριάμβου της Κροατίας επί της Βραζιλίας. Η ατάκα του Μητσοτάκη και οι πανηγυρισμοί Πλένκοβιτς.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς ήταν… κάπου αλλού κατά τη διάρκεια της συνόδου των χωρών του Νότου της ΕΕ στο Αλικάντε της Ισπανίας. Για τον ίδιο, αυτή ήταν «η πιο ενθουσιώδης σύνοδος στην Ευρώπη», όπως είπε μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της Κροατίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Το Αλικάντε «θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου», είπε, χωρίς να κρύβει τη χαρά του, στις κοινές δηλώσεις που έκαναν οι εννέα ηγέτες μετά τη λήξη της συνόδου. Οι οκτώ ομόλογοί του στράφηκαν προς το μέρος του, περιμένοντας τη συνέχεια των δηλώσεών του. Όμως, ο Πλένκοβιτς τα είχε ήδη πει όλα, προκαλώντας τα γέλια των παριστάμενων.

Ο Κροάτης πρωθυπουργός αφηγήθηκε στη συνέχεια σε κάποιους δημοσιογράφους ότι κατάφερε να παρακολουθεί τον αγώνα στα διαλείμματα και ότι όλοι οι άλλοι ηγέτες τον ακολούθησαν για να δουν τη διαδικασία των πέναλτι στο κινητό τηλέφωνό του. «Ήταν πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό αυτό το αίσθημα, είναι μια εμπνευσμένη γενιά νέων παικτών», πρόσθεσε.

Οι άλλοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον χειροκρότησαν όταν εμφανίστηκαν όλοι μαζί στη συνέντευξη Τύπου, λίγη ώρα αφότου η Κροατία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αποκλείοντας τη Βραζιλία στα πέναλτι. Όλοι τους είχαν κάτι να πουν: ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα τον συνεχάρη μολονότι «κάθε φορά που χάνει η Βραζιλία, η Πορτογαλία αισθάνεται μια θλίψη».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε το αποτέλεσμα δηλώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στο ποδόσφαιρο φαίνεται ήδη να επιβεβαιώνεται».

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν επωφελήθηκε από ένα διάλειμμα μεταξύ δύο συνεδριάσεων για να παρακολουθήσει και αυτός τον αγώνα, κάνοντας συντροφιά στον Πλένκοβιτς.

