Συνελήφθη η Εύα Καϊλή στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, συνελήφθη στις Βρυξέλλες.

Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ερευνάται για υπόθεση διαφθορλας από τις Βελγικές αρχές, έχινε γνωστό ότι συνελήφθη στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που μετέδωσε και την είδηση σύλληψης, αλλά και το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει σχετικά: «Η βελγική αστυνομία συνέλαβε την Ελληνίδα σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, μία από τις αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Η σύλληψη, σε σχέση με μια έρευνα για διαφθορά που εμπλέκει την διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ, έπεται της σύλληψης άλλων τεσσάρων υπόπτων νωρίτερα σήμερα», είπε η ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των εξελίξεων αυτών, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, διέγραψε με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη την Εύα Καϊλή.

ΚΚΕ για τις έρευνες για διαφθορά σε βάρος της Ε. Καϊλή: Η ίδια η ΕΕ των μονοπωλίων αποτελεί «φυτώριο» διαφθοράς

«Οι έρευνες για διαφθορά σε στελέχη του ευρωκοινοβουλίου, ανάμεσα τους και η αντιπρόεδρος Ε. Καϊλή, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, φέρνουν στο προσκήνιο τους δεσμούς «αίματος» της ΕΕ και των θεσμών της, μέσω και των διαφόρων επισήμων κι ανεπίσημων λόμπι, με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

«Θυμίζουμε ότι πρόσφατα το ίδιο το ευρωκοινοβούλιο, με ένα ψήφισμα-παρωδία, παρά τα κροκοδείλια δάκρυα, νομιμοποιούσε τη βαρβαρότητα σε βάρος των εργατών στα κάτεργα του Μουντιάλ του Κατάρ. Πρόκειται για την ίδια βαρβαρότητα που η κυρία Καϊλή χαρακτήριζε «πρωτοπορία στα εργασιακά δικαιώματα»!» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Οι ανταγωνισμοί διαφόρων μεγάλων συμφερόντων κι ομίλων για τον έλεγχο της διοργάνωσης, τα χιλιάδες θεσμοθετημένα λόμπι στο ευρωκοινοβούλιο, η ίδια η ΕΕ των μονοπωλίων αποτελούν «φυτώρια» διαφθοράς και συνιστούν κανονικότητα ενός σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που δεν παίρνει γιατρειά.».

