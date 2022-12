Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: η Αργεντινή απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι

Με εντάσεις, γκολ και πολλές... κίτρινες κάρτες ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας τον προημιτελικών, που νικήτρια βγήκε η Αργεντινή κόντρα στην Ολλανδία.

Μετά την νίκη της Κροατίας κόντρα στην Βραζιλία, ακόμη ένας αγώνας των προημιτελικών, έφτασσε στα πέναλτι.

Η Ολλανδία, αποκλείστικε απο την Αργεντινή, σε έναν αγώνα με πολλή ένταση, κίτρινες κάρτες αλλά και ωραίες φάσεις.

Το απόλυτο θρίλερ του δεύτερου χρονικά προημιτελικού του Μουντιάλ 2022 ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Αργεντινή στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 επί της Ολλανδίας κι έστειλε την... παρέα του Λιονέλ Μέσι στους ημιτελικούς, όπου θ΄ αντιμετωπίσει την Κροατία στις 13/12.

Νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κανονική διάρκεια του ματς και στην παράταση, με τους «οράνιε» να «επιστρέφουν» από το εις βάρος τους 2-0 στο 83΄! Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, όμως, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες απόκρουσε τις δύο πρώτες εκτελέσεις των Φαν Ντάικ και Μπερχάους, επαναλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχε κάνει και στον ημιτελικό του Κόπα Αμέρικα με την Κολομβία, όταν είχε πει «όχι» τρεις φορές!

Η Αργεντινή, η οποία είχε αποκλειστεί σε τρεις από τις τέσσερις τελευταίες παρουσίες της στην φάση των «8» έκανε ένα ακόμη βήμα για να βρεθεί πιο κοντά στο όνειρο. Κι όταν περνά από τους προημιτελικούς φτάνει και στον τελικό, όπως έκανε το 1986, το 1990 και το 2104.

Το μαγικό αριστερό πόδι του Λιονέλ Μέσι συνέβαλλε τα μέγιστα στην αποψινή αναμέτρηση. Ο σταρ της Αργεντινής οδήγησε με μία ασίστ κι ένα γκολ (σκόραρε και στα πέναλτι) την ομάδα του στη μεγάλη νίκη, έστω και με τον τρόπο που ήρθε στο «Λουσαΐλ Αϊκόνικ Στέιντιουμ» μπροστά σε 89.000 θεατές.

Πλέον, ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν με το γκολ που πέτυχε στο 73ο λεπτό έφτασε τα 10 σε τελική φάση Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ενώ με την ασίστ που έδωσε στον Μολίνα στο πρώτο μέρος έγινε ο GOAT σε τελικές πάσεις (5) σε φάσεις νοκ άουτ Παγκοσμίων Κυπέλλων από το 1966 (το ρεκόρ κρατούσε μέχρι σήμερα ο Πελέ με τέσσερις).

Το πρώτο σουτ στο ματς έγινε από τον Λιονέλ Μέσι στο 22΄, αλλά ήταν άστοχο, παρότι ο Αργεντινός έφερε τη μπάλα στο... καλό του πόδι μετά από ατομική προσπάθεια. Η «απάντηση» της Ολλανδίας ήρθε στο 24΄ με τον Μπερχβάιν να βρίσκεται σε θέση βολής στο ύψος της περιοχής, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος αν και δεν πιεζόταν.

Ένα ακόμη σουτ, αυτή την φορά από τον Ντε Πολ, έξω από την περιοχή στο 33΄ έστειλε τη μπάλα στην αγκαλιά του Νόπερτ που δεν ανησύχησε καθόλου. Κι ενώ για 35 λεπτά δεν υπήρχε... υποψία ευκαιρίας από τις δύο ομάδες, η κλάση του Λιονέλ Μέσι και το «μαγικό» αριστερό του έφεραν το γκολ για την Αργεντινή.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου έβγαλε απίστευτη ασίστ στον Μολίνα μέσα στην περιοχή, με τον δεξιό μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης να πλασάρει υποδειγματικά τον εξερχόμενο Νόπερτ και να «γράφει» το 1-0.

Σωστά οργανωμένη και στο δεύτερο μέρος η Αργεντινή δεν επέτρεψε στους «οράνιε» να την απειλήσουν και στο 63΄ θα μπορούσε να είχε «κλειδώσει» το ματς, αλλά το φοβερό φάουλ του Μέσι «έγλυψε» το οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Δέκα λεπτά μετά (73΄) ο Ακούνια κέρδισε πέναλτι όταν ανατράπηκε από τον Ντάμφρις και ο Μέσι με άψογο στιλ άφησε «άγαλμα» τον Νόπερτ (2-0). Δεν το έβαλε κάτω η ομάδα του Φαν Χάαλ και στο 83΄ έβαλε φωτιά στο ματς με την γυριστή κεφαλιά του Βέγκχορστ, ο οποίος είχε πάρει την θέση του Μπερχβάιν.

Η Ολλανδία πίεσε με όλες τις δυνάμεις της για την ισοφάριση, κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και στο τελευταίο, στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε και πάλι με τον Βέγκχορστ να στείλει το ματς στην παράταση! Ο 30χρονος φορ της Μπεσίκτας, δέχτηκε την πάσα από τον Κοπμάινερς και με αριστερό σουτ νίκησε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, δίνοντας τη δυνατότητα στους «οράνιε» να μείνουν «ζωντανοί» σε ένα ματς που φαινόταν χαμένο μέχρι το 83ο λεπτό.

Στην παράταση καμία από τις δύο ομάδες δεν ρίσκαρε. Μία καλή φάση σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο του επιπλέον χρόνου, στο 104΄ για την Αργεντινή, μετά το φάουλ του Μέσι ο Οταμέντι δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή από πολύ κοντά.

Τεράστια ευκαιρία έχασε η ομάδα του Σκαλόνι στο 115΄, όταν το σουτ του Λαουτάρο Μαρτίνες βρήκε στο σώμα του Φαν Ντάικ κι έφυγε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό μετά το βολέ του Πετσέλα έξω από την περιοχή έφυγε κόρνερ. Στο 119΄ ο Νόπερτ είπε «όχι» στο αριστερό σουτ του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία στο ματς ήρθε στο 120΄ για την Αργεντινή, όταν το σουτ του Έντσο Φερνάντες σταμάτησε στη ρίζα της κάθετης δοκού του Νόπερτ.

Η διαδικασία των πέναλτι:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Φαντ Ντάικ (απόκρουση Μαρτίνες) Μέσι 0-1

Μπερχάους (απόκρουση Μαρτίνες) Παρέδες 0-2

Κοπμάινερς 1-2 Μοντίλ 1-3

Βέγκχορστ 2-3 Φερνάντες Αουτ

Λουκ ντε Γιονγκ 3-3 Λαουτάρο 3-4

Διαιτητής: Μανουέλ Λαόθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Τίμπερ, Βέγκχορστ (στον πάγκο), Ντεπάι, Μπερχάους, Φαν Ντάικ - Ακούνια (χάνει το επόμενο ματς), Ρομέρο, Παρέδες, Λ. Μαρτίνες, Μέσι, Οταμέντι, Μοντίλ, Πετσέλα

Οι συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Λουίς Φαν Χάαλ): Νόπερτ, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Ακε, Ντεπάι (78΄ Βέγκχορστ), Ντε Ρουν (46΄ Κοπμάϊνερς), Μπλιντ (64΄ Λουκ Ντε Γιονγκ), Ντε Γιονγκ, Ντάμφρις, Μπερχβάιν (46΄ Μπερχάους), Χάκπο (113΄ Λανγκ)

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο (78΄ Πετσέλα), Οταμέντι, Λισάντρο Μαρτίνες (112΄ Ντι Μαρία), Ντε Πολ (66΄ Παρέδες), Ακούνια (78΄ Ταλιαφίκο), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Μολίνα (106΄ Μοντίλ), Άλβαρες (82΄ Λαουτάρο Μαρτίνες), Μέσι

