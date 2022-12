Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Κύργιος: ήττα και αποκλεισμός στο Diriyah Tennis Cup

Οι δύο τενίστες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους, γνώρισαν την ήττα στο διπλό.

Την ήττα γνώρισαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος κόντρα στον Χούμπερτ Χουρκάζ και τον Ντομινίκ Στρίκερ, με 2-0 σετ στα ημιτελικά του διπλού του Diriyah Tennis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος έχασαν στις λεπτομέρειες, αφού λύγισαν και στα δύο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6 (3), 7-6 (3).

Οι δύο τενίστες, οι οποίοι έχουν προηγούμενα, δεν αντάλλαξαν πολλές κουβέντες, με το κλίμα να είναι κάπως ψυχρό μεταξύ τους. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν συνεργάστηκαν καλά, ωστόσο δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.

Οι Τσιτσιπάς και Κύργιος ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Diriyan Tennis Cup κερδίζοντας το μικρότερο έπαθλο που είχε να μοιράσει το τουρνουά, από 75.000 δολάρια.

