Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+

Τα τελευταία δύο “εισιτήρια” για τα ημιτελικά του Μουντιάλ προκύπτουν από την “μάχη της Μάγχης” και από την κόντρα δύο χωρών που τις “χωρίζει” η Μεσόγειος.

Μετά τους δύο καταπληκτικούς αγώνες της Παρασκευής (9/12) Κροατία-Βραζιλία και Ολλανδία-Αργεντινή, η σειρά των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον δεύτερο να "σημαδεύεται" απο τον θάνατο του δημοσιογράφου που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα, ολοκληρώνεται το Σάββατο (10/12) με άλλα δύο σπουδαία παιχνίδια:

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει στις 17:00 την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, το σκληροτράχηλο Μαρόκο και λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει η μεγάλη «μάχη της Μάγχης» ανάμεσα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία και την Αγγλία.

Οι αγώνες των προημιτελικών στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

17:00, Μαρόκο - Πορτογαλία

21:00, Αγγλία - Γαλλία

Μαρόκο-Πορτογαλία (17:00)

Στο «Al Thumama Stadium» της Ντόχα, χωρητικότητας 44.400 θέσεων, το Μαρόκο θέλει να συνεχίσει τα... θαύματα απέναντι στους Πορτογάλους. Οι Μαροκινοί έγιναν το πρώτο αραβικό έθνος που έφτασαν σε προημιτελικά Μουντιάλ και η τέταρτη αφρικανική ομάδα που προχώρησε ως τους «8» μετά το Καμερούν (1990), τη Σενεγάλη (2002) και την Γκάνα (2010). Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το 1986 το Μαρόκο νίκησε 3-1 στη φάση των ομίλων, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια στα γήπεδα της Ρωσίας, το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο χάρισε στους Πορτογάλους τη νίκη στον όμιλο με 1-0.

Οι Μαροκινοί έχουν ορισμένα θέματα μικροτραυματισμών με τους Αγκουέρντ (ενοχλήσεις στη γάμπα) και Χακίμι, όπως και οι δύο αναμένεται εντέλει να παίξουν από την αρχή. Από την άλλη πλευρά οι Πορτογάλοι δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Μέντες και Ντανίλο Περέιρα και ψάχνουν την... ηρεμία τους μετά τα πολλά «μποφόρ» που δημιούργησε τις τελευταίες ημέρες ο εκνευρισμός του Κριστιάνο Ρονάλντο έπειτα απ’ τον παραγκωνισμό του απ’ τη βασική ενδεκάδα στο ματς με τους Ελβετούς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΜΑΡΟΚΟ: Μπόνο, Χακίμι, Σάις, Αγκουέρντ, Μαζραουί, Ουναχί, Άμραμπατ, Αμαλάχ, Ζιγιές, Εν-Νεσίρι, Μπουφάλ.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Ντιόγο Κόστα, Νταλότ, Πέπε, Ντίας, Γκερέιρο, Μπερνάρντο Σίλβα, Καρβάλιο, Οτάβιο, Φερνάντες, Γκονσάλο Ράμος, Φέλιξ.

Αγγλία-Γαλλία (21:00)

Η απόλυτη «μάχη» κι ένα απ’ τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στο χωρητικότητας 68.895 θέσεων «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ Κορ, η σούπερ παραγωγική Αγγλία (12 γκολ στο τουρνουά) θέλει να προκριθεί στα ημιτελικά Μουντιάλ για δεύτερη σερί φορά. Σε 31 αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο παρελθόν, η Αγγλία έχει 17 νίκες, έναντι 9 της Γαλλίας, ενώ 5 ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Οι Άγγλοι θα παραταχθούν πλήρεις (με εξαίρεση τον Μπεν Γουάιτ, που έχει επιστρέψει εδώ και δέκα μέρες στο «Νησί»), ενώ οι Γάλλοι έχουν μοναδικό απόντα τον Λούκας Ερναντές.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Σο, Μπέλιγχαμ, Ράις, Χέντερσον, Σακά, Κέιν, Φόντεν.

ΓΑΛΛΙΑ: Γιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπακεμανό, Τ. Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Γκριεζμάν, Μπαπέ, Ζιρού.

Και σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι νοκ άουτ καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην ημιτελική φάση. Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και στη συνέχεια- αν χρειαστεί- στη διαδικασία των πέναλτι.

Ποιες ομάδες θα προκριθούν στους ημιτελικούς του Μουντιάλ και θα φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της κατάκτησης του τρόπαιου;

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη, τον Βασίλη Σαμπράκο και τον Μιχάλη Τσόχο την Παρασκευή και το Σάββατο στον ΑΝΤ1 με ένα ζωντανό pre-game show στις 19:45 πριν την έναρξη των αγώνων και στις 23:00 μετά τη λήξη των αγώνων.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

