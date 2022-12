Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Συρίγος: Ο Ερντογάν πρέπει να εμφανίσει κάποια “νίκη” στο κοινό του

Τι είπε ο Καθ. Διεθνών Σχέσεων για τις τουρκικές προκλήσεις, το “Αμπντουλχαμίντ Χαν” και το έτοιμο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ. Να υπάρξει ετοιμασία όλων των πολιτών για πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία, ζήτησε ο Κ. Ζιαζιάς

Για τα Ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις της Άγκυρας που δεν έχουν τέλος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», ο Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Όπως σημείωσε ο κ. Συρίγος, ο Ταγίπ Ερντογάν «πότε μας απειλεί και πότε λέει ότι δεν βάλαμε μυαλό».

Αναφερόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο είπε πως «φαίνεται ότι προσπαθεί να βρει κάποια άκρη με την Ρωσία και τις ΗΠΑ για την Συρία. Έχει μεγάλη ανάγκη να εμφανίσει κάποια νίκη σε διεθνές επίπεδο και η Συρία είναι μια εύκολη λύση για να δείξει, στο εσωτερικό κοινό του, την “δύναμη” του».

«Από την άλλη, έχει το “Αμπντουλχαμίντ Χαν”, που αναμένεται να βγει για νέο κύκλο ερευνών. Σε τέτοια περίπτωση, υπάρχει έτοιμο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και είναι έτοιμο να επιβληθεί και εκεί θα δούμε αν η ΕΕ θα είναι ενωμένη σε αυτό, όπως απέναντι στην Ρωσία ή οι ποινές θα είναι χάδια, όπως την προηγούμενη φορά που επιβλήθηκαν κυρώσεις σε δύο Τούρκους αξιωματούχους που δεν τους ήξερε κανείς», είπε ο κ. Συρίγος.

Συμπλήρωσε πως «το αν θα σταματήσει ο Ερντογάν εξαρτάται από το πόσο αυστηρές είναι οι κυρώσεις. Το “Αμπντουλχαμίντ Χαν” ετοιμάζεται εδώ και εβδομάδες και υποτίθεται ότι θα είχε βγει για έρευνες, αλλά ακόμη δεν έχει βγει. Προσπαθεί να δει και τι θα γίνει με τους Αμερικανούς και τα όπλα και προφανώς μετράει και αυτό».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, Επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, είπε ότι από δεκαετίες η Τουρκία είναι σε τροχιά σύγκρουσης με την Ελλάδα και επεσήμανε πως «πρέπει να προετοιμαστεί η χώρα, όχι απλώς οι Ένοπλες Δυνάμεις, η χώρα πρέπει να ετοιμαστεί, με ηρεμία και χωρίς να διαταραχθεί η ζωή μας, υπάρχουν σχέδια που μπορεί να εφαρμοστούν».

Ο κ. Ζιαζιάς αναφέρθηκε και στην "Γαλάζια Πατρίδα", λέγοντας ότι αποτελεί ουσιαστικά μια "πλατφόρμα διεκδικήσεων" της Τουρκίας, ενώ τέλος κάλεσε την Κυβέρνηση να επεκτείνει την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος των 600 ευρώ, που θα δοθεί σε αστυνομικούς και λιμενικούς, ώστε να καταβληθεί και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

