Ακάρ: Αν η Ελλάδα επιθυμεί να υπάρξει αύριο, να εγκαταλείψει τα λάθη

Η Ελλάδα, το Κυπριακό και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας.

Σε ομιλία του στην γενική συνέλευση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ο Χουλουσία Ακάρ είπε «βλέπουμε ότι η Ελλάδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια χωρίς καμία λογική, χωρίς σύνεση και κατόπιν ξένων απαιτήσεων για να αυξήσει τις εντάσεις με συνεχείς προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική. Αν και η Ελλάδα έχει επεκταθεί 3 φορές σε 7 στάδια της Ιστορίας, από την ημέρα που ιδρύθηκε, επιδιώκοντας τη δημιουργία της Μεγάλης Ιδέας, έχει εφεύρει μια έννοια που την ονομάζει ‘νεο-οθωμανισμό’ και κατηγορεί την Τουρκία για επεκτατισμό, ρίχνοντάς μας μία μεγάλη λάσπη».

Ο Χουλουσί Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «αγνοώντας την τουρκική παρουσία, προσπαθεί να εκφοβίσει τους Τούρκους που ζουν στην Ελλάδα με πολιτικές αφομοίωσης και καταπίεσης. Συνεργαζόμενη με τρομοκρατικές οργανώσεις, παρέχει κάθε είδους βοήθεια και συνέργεια σε τρομοκράτες, ειδικά στο στρατόπεδο του Λαυρίου, και αρνείται ξεδιάντροπα αυτά τα γεγονότα που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Σπρώχνει τους μετανάστες προς τα τουρκικά σύνορα με εξαιρετικά σκληρές κι απάνθρωπες πρακτικές. Κάθε άδικη παράνομη πράξη που διαπράττεται από την Ελλάδα βρίσκει την αναγκαία απάντηση σε διπλωματικό πεδίο και στο πεδίο δράσης στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας».

«Η προσδοκία μας είναι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν αμέσως την αδιάλλακτη και προκλητική συμπεριφορά τους για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς, να επικεντρωθούν στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου και να διδαχθούν από την Ιστορία, πριν τους προδώσουν κάποιοι άλλοι. Εκείνοι που επιθυμούν να υπάρξει αύριο, είναι καλό να απομακρυνθούν από τα λάθη του χθες και του σήμερα. Η ειλικρινής μας επιθυμία είναι η Μεσόγειος Θάλασσα να γίνει μια θάλασσα φιλίας και όλος ο πλούτος της να διαμοιραστεί ακριβοδίκαια», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «η μόνη λύση στο Κυπριακό είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο κυρίαρχων και ίσων ανεξάρτητων κρατών. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση και, όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα στεκόμαστε στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας, σύμφωνα με τις συμφωνίες εγγυήσεων και συμμαχίας. Αν και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο, ούτε θα επιτρέψουμε, όπως και δεν επιτρέψαμε ούτε θα επιτρέψουμε να σφετεριστεί κανένα δικό μας δικαίωμα ούτε της Κύπρου. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τόσο τα δικά μας όσο και τα δικαιώματα των Κυπρίων αδελφών μας και δόξα τω Θεώ είμαστε και ικανοί για αυτό».

Για τη Λιβύη, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι, «η νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη, με την οποία μας συνδέουν 500 χρόνια αδελφικών δεσμών, είναι σύμφωνη με τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με βάση με το διεθνές δίκαιο και την έγκριση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης». «Στη Λιβύη παρέχουμε στρατιωτική εκπαίδευση και υγειονομικές υπηρεσίες. Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό και είναι αλληλέγγυα προς τους Λίβυους αδελφούς μας. Συμβάλλαμε σημαντικά στη διαμόρφωση της σταθερότητας και στην έναρξη της πολιτικής διαδικασίας. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας Λιβύης που έχει διασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα και την πολιτική της ενότητα. Η Λιβύη ανήκει στους Λίβυους», ανέφερε.

