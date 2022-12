Αθλητικά

Μπακς: Νέα νίκη για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Νέα νίκη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομάδα του στο Ντάλας.

Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση και με πρωταγωνιστή, για ακόμη μία βραδιά, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στο Ντάλας των Μάβερικς με 106-105 και έφθασαν στις 19 νίκες στο εφετινό ΝΒΑ, έχοντας ηττηθεί, μόλις έξι φορές.

Σε 35 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας άσος, πέτυχε 28 πόντους, «μάζεψε» 10 ριμπάουντ, «μοίρασε» τρεις ασίστ, ενώ είχε ακόμη, ένα κλέψιμο, επτά λάθη και έξι φάουλ. Το τελικό σκορ, διαμόρφωσε ο Μπρουκ Λόπεζ, ενώ εξαιρετικοί για τους φιλοξενούμενους, ήταν οι Κρις Μίντλετον με 19 πόντους και Τζρου Χόλιντεϊ με 17. Για τους Μάβερικς, ο Λούκα Ντόντστις, σημείωσε 33 πόντους και «μοίρασε» 11 ασίστ, ενώ ο Σπένσερ Ντίνγουιντι πέτυχε 15 πόντους.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, θα είναι οι Ρόκετς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/12 στις 02:00) στο Toyota Center του Χιούστον.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντάλας-Μιλγουόκι 105-106

Νέα Ορλεάνη-Φοίνιξ 128-117

Μπρούκλιν-Ατλάντα 120-116

Κλίβελαντ-Σακραμέντο 95-106

Φιλαδέλεφεια-ΛΑ Λέϊκερς 133-122 (παρ.)

Γιούτα-Μινεσότα 108-118

Μέμφις-Ντιτρόϊτ 114-103

Σάρλοτ-Νέα Υόρκη 102-121

Ιντιάνα-Ουάσινγκτον 121-111

Ορλάντο-Τορόντο 113-109

