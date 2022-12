Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για το Σάββατο και την Κυριακή.Με την Αφροδίτη να περνά στον Αιγόκερω ο έρωτας δεν είναι πια προτεραιότητα.

Κριός

Ότι έχει να κάνει με το σπίτι και την οικογένειά σας είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν με όμορφο και θετικό τρόπο! Βόλτες και ψώνια, έξοδοι για διασκέδαση αλλά και γλυκές στιγμές στο σπίτι με την οικογένεια σας γεμίζουν χαρά και αποσπούν για λίγο τις σκέψεις σας από τις πιεστικές καταστάσεις που αντιμετωπίζετε στο περιβάλλον σας. Η νέα θέση της Αφροδίτης βοηθά την εξέλιξη των επαγγελματικών σας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα σας. Προσοχή στα έξοδα!

Ταύρος

Με ..ταξιδιάρικη διάθεση σας βρίσκει το Σαββατοκύριακο, με τις μετακινήσεις, τις σύντομες διαδρομές και τις συναντήσεις με πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος να σας γεμίζουν χαρά! Προσέξτε γενικότερα τις υπερβολές. Τη Κυριακή, βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, για να σκεφτείτε τις ως τώρα ενέργειες σας, να δείτε τι κάνατε λάθος και το πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα. Η Αφροδίτη από τον Αιγόκερω υπόσχεται τα καλύτερα για τα αισθηματικά σας, ενώ οι δεσμευμένοι ίσως θελήσετε να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω.

Δίδυμοι

Τα οικονομικά σας είναι αυτά που χρειάζονται προσοχή και καλό θα ήταν να συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό που σας πιάνει μπροστά σε ένα καινούργιο gadget, φτηνά αεροπορικά ή ότι άλλο τραβήξει την προσοχή σας. Φροντίστε να ξεκουραστείτε και μη παίρνετε βιαστικές αποφάσεις για οτιδήποτε. Η νέα θέση της Αφροδίτης σας φέρνει πιο κοντά στις βαθύτερες επιθυμίες και ανάγκες σας και αν καταλήξετε στο τι θέλετε από την ερωτική σας ζωή, μπορεί και να σας το φέρει! Ακόμη, βοηθά σταδιακά τα οικονομικά σας να ανακάμψουν αλλά και πάλι θα πρέπει να αποφεύγετε τις σπατάλες.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, η διάθεση σας θα είναι ιδιαίτερα καλή και θα περάσετε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα είτε μείνετε μέσα είτε κανονίσετε κάποια έξοδο. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι οι υπερβολές στις συζητήσεις αλλά και οι υποσχέσεις που τυχόν θα δώσετε και δεν θα τηρήσετε. Η μετακίνηση της Αφροδίτης απέναντί σας ευνοεί ιδιαίτερα τον τομέα των σχέσεων και, αν είστε αδέσμευτοι, ίσως αυτό το διάστημα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα αλλάξει όλη σας τη ζωή. Σε κάποιους άλλους, η Αφροδίτη μπορεί να φέρει μια συνεργασία που θα κρατήσει σε βάθος χρόνου, ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες μια πολύ συμφέρουσα οικονομική συμφωνία!

Λέων

Το Σαββατοκύριακο αυτό θα σας αγχώσει ένα ζήτημα από το παρελθόν που έρχεται και ξανάρχεται στην επιφάνεια μέχρι να το ρυθμίσετε. Σκεφτείτε την ανακούφιση που θα νιώσετε μόλις το τακτοποιήσετε οριστικά και μην χάνετε άλλο χρόνο. Πέρα από αυτό, φροντίστε να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε όσο μπορείτε, αφού δεν σταματάτε να σκέφτεστε κάποια θέματα στην εργασία σας. Δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα έχετε στο μυαλό σας και οι μέρες που ακολουθούν θα το αποδείξουν. Η νέα θέση της Αφροδίτης στον Αιγόκερω, χωρίς να προκαλέσει συγκλονιστικές αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα, θα βελτιώσει τις σχέσεις σας με συναδέλφους και συνεργάτες, ενώ οι ιδέες και οι προτάσεις σας θα γίνονται δεκτές με μεγαλύτερη άνεση. Ακόμη, αν θέλετε να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση ή να φροντίσετε την διατροφή σας, αυτή είναι μια πολύ θετική περίοδος!

Παρθένος

Μετά την ταλαιπωρία που σας έφερε η Πανσέληνος, έχετε το δικαίωμα αλλά κυρίως τη διάθεση να περάσετε όμορφα και να διασκεδάσετε. Μην μείνετε μέσα, βγείτε με φίλους, επικοινωνήστε με παρέες από τον κοινωνικό σας κύκλο και ρίξτε το έξω! Μόνο μην κάνετε υπερβολές στην κατανάλωση αλκοόλ… Τις ημέρες αυτές επίσης μπορεί να κάνετε κάποιες επιφανειακές συζητήσεις για τα επαγγελματικά σας που θα γίνουν όμως σοβαρότερες στο μέλλον. Η μετακίνηση της Αφροδίτης στον Αιγόκερω ευνοεί την ερωτική σας ζωή, με συναρπαστικούς έρωτες, φλερτ και νέες γνωριμίες να τονώνουν την αυτοπεποίθηση σας. Οι δεσμευμένοι Παρθένοι θα έχετε την ευκαιρία να ανανεώσετε τη σχέση σας και να νιώσετε και πάλι ερωτευμένοι με τον σύντροφό σας. Επίσης ευνοείται οτιδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά για όσους είναι γονείς ή την απόκτηση τους για όσους το σκέφτονται…

Ζυγός

Η πορεία της καριέρας και της επαγγελματικής σας προόδου σας απασχολούν ιδιαίτερα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον κοινωνικό σας κύκλο που εκτιμούν τόσο τον χαρακτήρα όσο και τις ικανότητες σας και αν ακούσετε τις συμβουλές τους θα πιστέψετε περισσότερο στις δυνάμεις σας και θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το άγχος σας. Το διάστημα που η Αφροδίτη θα κινείται στον Αιγόκερω (10/12-3/1) θα έρθετε πιο κοντά στα μέλη της οικογένειάς σας και θα λύσετε τυχόν παρεξηγήσεις μεταξύ σας. Ακόμη θα τακτοποιήσετε κάποια πρακτικά ζητήματα στο σπίτι σας και θα το κάνετε πιο λειτουργικό. Αν είστε σε αναζήτηση στέγης, μπορείτε να βρείτε ένα χώρο με μεγαλύτερες ανέσεις, ενώ αν θέλετε να αγοράσετε σπίτι μπορεί να βρείτε ένα σε συμφέρουσα τιμή.

Σκορπιός

Βρεθείτε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που πέρα από την χαρά που θα σας προσφέρει η επαφή σας μαζί τους, είναι πρόθυμοι να σας στηρίξουν και να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τα απρόοπτα γεγονότα που θα παρουσιαστούν αυτές τις ημέρες στη ζωή σας. Με τη νέα θέση της Αφροδίτης στον Αιγόκερω η κοινωνική σας ζωή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενώ και εσείς είστε περισσότερο επικοινωνιακοί αλλά και ανοικτοί σε καινούργιες γνωριμίες, σε επαφές με άτομα που έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία από εσάς και αυτό σας εξιτάρει! Ακόμη βελτιώνονται οι σχέσεις σας με πρόσωπα του κοντινού σας περιβάλλοντος ( αδέλφια, συγγενείς, πρόσωπα που συναντάτε συχνά). Ένα ταξίδι είναι πολύ πιθανό, και μάλιστα σε έναν τόπο που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σας!

Τοξότης

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που περιμένουν να τα λύσετε και συνεχώς τα μεταθέτετε, αλλά το Σαββατοκύριακο αυτό παίρνετε την απόφαση να τα τακτοποιήσετε και πολύ καλά θα κάνετε. Αυτό μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι η πίστη σας ότι όλα θα λυθούν πολύ γρήγορα και δεν υπολογίσετε σωστά το χρόνο σας. Η μετακίνηση της Αφροδίτης στον Αιγόκερω ευνοεί την βελτίωση των οικονομικών σας μέσα από δικές σας κινήσεις. Μπορεί να βρείτε μια δεύτερη απασχόληση, να πάρετε επιπλέον χρήματα από τη δουλειά σας, σαν extra ενίσχυση ή bonus, να λυθεί ένα κληρονομικό ζήτημα η να αποδώσει μα επένδυση σας. Ο τομέας των ερωτικών σας ευνοείται επίσης με την σιγουριά που εκπέμπετε να έλκει κοντά σας θαυμαστές και επίδοξους συντρόφους!

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη να κινείται απέναντι σας, θα μπορέσετε επιτέλους να χαλαρώσετε, να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, να ξεκουραστείτε! Υπάρχει ωστόσο μια τάση υπερβολής αυτές τις ημέρες και μπορεί να κάνετε έξοδα και σπατάλες για να ευχαριστήσετε τους αγαπημένους σας αλλά τα οικονομικά σας είναι ακόμη ευάλωτα σε απρόοπτα έξοδα για αυτό συγκρατηθείτε! Με την Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο θα δείτε την ερωτική σας ζωή να απογειώνεται και αν είστε αδέσμευτοι θα κάνετε τώρα μια πολλά υποσχόμενη γνωριμία. Όσο για τους δεσμευμένους του ζωδίου σας θα μπορέσετε να βελτιώσετε το κλίμα στη σχέση σας και να την ανανεώσετε. Θετικά θα εξελιχθούν τα πράγματα και στα επαγγελματικά σας, με τις ικανότητες και τα ταλέντα σας να αναγνωρίζονται επιτέλους. Αν είστε σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, το διάστημα ως 3/1 είναι επίσης θετικό.

Υδροχόος

Είστε αρκετά ανήσυχοι αυτές τις ημέρες σχετικά με κάποιες εκκρεμότητες που δεν δείχνουν να ολοκληρώνονται, με υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει και πρέπει να τακτοποιήσετε, με μικροπροβλήματα υγείας που παρουσιάστηκαν σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Είναι υπερβολικές οι ανησυχίες σας, και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα το διαπιστώσετε. Η Αφροδίτη στον 12ο σας οίκο θα βελτιώσει την ψυχολογία σας και θα σας κάνει περισσότερο αισιόδοξους για το μέλλον, καθώς ο Κρόνος στο δικό σας ζώδιο έχει φέρει δυσκολίες και προβλήματα που σας έχουν κουράσει. Ακόμη, ως τις 3/1 που η Αφροδίτη θα κινείται στον Αιγόκερω μπορεί να αποκτήσετε ένα δημιουργικό χόμπι που θα σας βοηθήσει να ξεφύγετε από τη μονοτονία της καθημερινότητας.

Ιχθύες

Ευχάριστες συναντήσεις και διασκεδάσεις, αλλά και επαφές με πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν τα επαγγελματικά σας. Με το πέρασμα της Αφροδίτης στον Αιγόκερω, η κοινωνική σας ζωή γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα, με καινούργιες γνωριμίες να διευρύνουν τον κύκλο σας και νέες φιλίες να σας φέρνουν σε επαφή με καινούργια ενδιαφέροντα. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να πετύχετε πολλούς από τους στόχους σας, ίσως και με τη βοήθεια κοντινών σας ανθρώπων

Πηγή: fthis.gr

