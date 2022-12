Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Νεϊμάρ: Δεν εγγυώμαι ότι θα επιστρέψω στην Εθνική Βραζιλίας

Απογοητευμένος ο άσος της "σελεσάο" μετά απο τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας από την συνέχεια της διοργάνωσης.

«Δεν εγγυώμαι 100% ότι θα επιστρέψω» στην Εθνική»: αυτό δήλωσε ο σούπερ σταρ της Βραζιλίας, Νεϊμάρ, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του την Παρασκευή (9/12) απέναντι στην Κροατία (0-0 κ.δ., 1-1 παρ., 4-2 στα πέναλτι), στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, στο Κατάρ.

«Πρέπει να το αναλύσω, να σκεφτώ λίγο περισσότερο τι είναι καλό για εμένα και για την Εθνική ομάδα», πρόσθεσε ο 30χρονος επιθετικός, εμφανώς κλονισμένος από τον αποκλεισμό της ομάδας του, κατά το πέρασμά του στη μικτή ζώνη στο στάδιο «Education City» της Ντόχα, όπου διεξήχθη ο αγώνας.

Ο Νεϊμάρ “έπιασε” τον Πελέ στην κορυφή των σκόρερ της Βραζιλίας

Με το γκολ του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης στον προημιτελικό του Μουντιάλ με την Κροατία, ο Νεϊμάρ ισοφάρισε το ρεκόρ του -θρύλου της Βραζιλίας- Πελέ με 77 γκολ στην εθνική ομάδα, το οποίο κατείχε ο «βασιλιάς» για 51 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIFA αναγνωρίζει το ρεκόρ, αλλά η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας και ο Πελέ δεν θα το κάνουν, επειδή αναφέρουν ότι σημείωσε 95 γκολ. Όμως, η FIFA μετρά μόνο παιχνίδια μεταξύ δύο εθνικών ομάδων, ενώ μερικά από τα γκολ του Πελέ σημειώθηκαν σε φιλικά με ομάδες, σύμφωνα με σχετική αναφορά του BBC.





Ο Νεϊμάρ χρειάστηκε 124 αγώνες με τη «σελεσάο» για να «πιάσει» τον Πελέ, ο οποίος έφτασε με τη σειρά του στα 77 γκολ σε 92 αγώνες με την εθνική ομάδα. Ο 82χρονος Πελέ -ο οποίος κατέκτησε τρία Παγκόσμια Κύπελλα με τη Βραζιλία, το 1958, το 1962 και το 1970- νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, ενώ σημείωσε το τελευταίο γκολ του με την εθνική σε φιλικό με την Αυστρία το 1971.

Ο απολογισμός του Νεϊμάρ δεν είναι συνολικό ρεκόρ της Βραζιλίας, με τη Μάρτα να έχει σκοράρει 115 φορές για τη εθνική ομάδα γυναικών από το 2002. Ο Νεϊμάρ έκανε το ντεμπούτο του στις 10 Αυγούστου 2010, σημειώνοντας το πρώτο διεθνές γκολ του στο 28ο λεπτό της νίκης 2-0 επί των ΗΠΑ. Οκτώ από τα γκολ του έχουν σημειωθεί σε Μουντιάλ (τέσσερα το 2014, δύο το 2018 και δύο στο Μουντιάλ του Κατάρ), ενώ έχει πετύχει άλλα πέντε στο Copa America. Κατέκτησε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2013, αλλά η καλύτερη πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε όταν η Βραζιλία έφτασε στα ημιτελικά το 2014, ενώ η καλύτερη διαδρομή του στο Copa America ολοκληρώθηκε με μια δεύτερη θέση το 2021.

