Θεοδωρικάκος: Εμπιστευόμαστε τους αστυνομικούς - Οφείλουν όλοι σεβασμό στην Δικαιοσύνη

Ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε πως “θα συνεχιστούν Οι επιχειρήσεις για σύλληψη παραβατικών ατόμων στους καταυλισμούς των Ρομά”.

«Στον Έλληνα αστυνομικό χρωστάμε, γιατί δίνει καθημερινά μάχες για την ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας» τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι το εφάπαξ επίδομα των 600 ευρώ είναι «το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει για να αναγνωριστεί η προσφορά της Αστυνομίας», ενώ ανέφερε ότι «εξετάζονται οι βέλτιστες εναλλακτικές για την αναγνώριση του επικίνδυνου του επαγγέλματος».

Σχετικά με τον τραυματισμό του 16χρονου από αστυνομικό στην διάρκεια καταδίωξης, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως όλοι οφείλουν να σεβαστούν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, καθώς στη Δημοκρατία δεν έχουν θέση πράξεις αντεκδίκησης και σημείωσε ότι οι ειδικές επιχειρήσεις για τη σύλληψη παραβατικών ατόμων σε καταυλισμούς θα συνεχιστούν.

«Άβατα ανομίας, εγκληματικότητας και παρανομίας δεν επιτρέπονται πουθενά», ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, καθώς «καταλήψεις ιδιωτικών και δημόσιων χώρων τελειώνουν με συντονισμένες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τα κτήρια αποδίδονται στην κοινωνία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση για τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, «σε αντίθεση με την κυβέρνηση που απάντησε με πράξεις και δέσμη μέτρων ουσιαστικής στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών».

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι αυτές θα γίνουν όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «Θα είναι μια πολύ κρίσιμη μάχη. Εμπιστεύομαι το κριτήριο των Ελλήνων πολιτών».





