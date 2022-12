Κοινωνία

Έβρος: “πέρασε” όπλα και ναρκωτικά από το ποτάμι (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ανακάλυψαν το παράνομο φορτίο του.

Συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί, στην παρέμβρια περιοχή του οικισμού Γεμιστής Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, διότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία μέσω του ποταμού Έβρου μαζί με άγνωστο συνεργό του που αναζητείται, μεταφέροντας όπλα και ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σακίδιο που κατείχε ο δράστης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ (8) πιστόλια με τις γεμιστήρες τους, ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 997 γραμμαρίων, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.

