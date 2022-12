Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού - Απόπειρα απόδρασης: Είχαν κόψει τα κάγκελα του κελιού τους

Έρευνα σε κελί κρατουμένων έφερε στο "φως" την απόπειρα απόδρασής τους.

Τα κάγκελα από τα κελιά τους είχαν κόψει δύο αλλοδαποί, κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού, που σχεδιάζαν να αποδράσουν, όπως διαπιστώθηκε μετά απο έρευνα στην πτέρυγα Δ.

Στην έρευνα που έκαναν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, εντοπίστηκε επίσης κι ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο και κατασχέθηκε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

"Ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικης Πολιτικής και σύμφωνα με κατευθύνσεις που εδόθησαν, στις 09/12/2022 και ώρα 22.30, πραγματοποιήθηκε έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού I και συγκεκριμένα στην Δ πτέρυγα όπου κρατούνται δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν προβεί σε προπαρασκευαστικές πράξεις για να αποδράσουν κόβοντας τα κιγκλιδώματα. Αναφέρεται ότι, σε όμορο κελί ανευρεθη συσκευή κινητου τηλεφωνου που πιθανόν να σχετίζεται με τις παραπάνω έκνομες ενέργειες, το οποίο και κατασχέθηκε. Προανάκριση για το ανωτέρω συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά."

