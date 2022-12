Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ντάνι Άλβες: Ήταν η τελευταία μου συμμετοχή - Η Βραζιλία χρειάζεται τον Νεϊμάρ

Την απόφασή του να μην ξαναγωνιστεί σε Μουντιάλ γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα ο Ντάνι Άλβες, ενώ μίλησε και για τον Νεϊμάρ.





Δηλώσεις λίγες ώρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της εθνικής Βραζιλίας από την Κροατία έκανε ο Ντάνι Άλβες, τονίζοντας πως αυτή ήταν η τελευταία φορά που αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στον Νεϊμάρ, λέγοντας πως η «Σελεσάο» και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο τον χρειάζεται για χρόνια ακόμα!

«Αυτό το Μουντιάλ ήταν το τελευταίο μου, είναι η ώρα να το ανακοινώσω», ανέφερε αρχικά ο πολύπειρος αμυντικός, ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Δεν νομίζω πως έχει έρθει ακόμα η ώρα για τον Νεϊμάρ. Είναι τρομερός, το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο τον χρειάζεται και πρέπει να συνεχίσει με την εθνική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

