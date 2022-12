Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: O Ρονάλντο... μένει πάλι στον πάγκο

Ο Φερνάντο Σάντος πήρε την απόφαση να αφήσει και πάλι στον πάγκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον τρίτο προημιτελικό του Μουντιάλ 2022 ανάμεσα στο Μαρόκο και την Πορτογαλία.





Ο Φερνάντο Σάντος δεν αλλάζει στάση στο θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, επιλέγοντας και πάλι να παρατάξει την Πορτογαλία χωρίς τον σταρ της ομάδας στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός προτίμησε να ξεκινήσει βασικό τον νεαρό γκολτζή Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος πέτυχε τρία γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ελβετία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δει το μεγαλύτερο μέρος του προημιτελικού με το Μαρόκο από τον πάγκο και θα περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι.



Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Ελ Γιαμίκ, Άμραμπατ, Ατιάτ Αλάχ, Σάις, Ζιγιές, Ουνάχι, Αμαλάχ, Μπουφάλ, Εν-νεσύρι.

Πορτογαλία: Κόστα, Ντάλοτ,Πέπε, Ντίας, Γκερέρο, Οτάβιο, Νέβες, Φερνάντες, Φέλιξ, Μπ. Σίλβα, Ράμος.

