Κοινωνία

Κακοκαιρία “Gaia”: Μήνυμα 112 σε Ήπειρο και Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία στα Ιόνια Νησιά. Κλειστοί δρόμοι στη νότια Κέρκυρα.



Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά τηλέφωνα σχεδόν για όλους τους κατοίκους της Ηπείρου και της Κέρκυρας, λίγα λεπτά μετά τις τέσσερις το απόγευμα.

Το μήνυμα προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι) για τις επόμενες ημέρες και ζητά περιορισμό των μετακινήσεων.

??Ενεργοποίηση 1?1?2?



??Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες-άνεμοι) από σήμερα το απόγευμα έως μεσημβρινές ώρες της 11/12 σε #Ήπειρο #Κέρκυρα



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες & ακολουθείτε τις οδηγίες Αρχών



?? https://t.co/rhGuJbPxRh — 112 Greece (@112Greece) December 10, 2022

Την ίδια ώρα, επί ποδός βρίσκονται στην Περιφέρεια Ιονίου, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού και των έντονων καιρικών φαινομένων, που θα πλήξουν την περιοχή από σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί, υπό το συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Κωνσταντίνου Ζορμπά, με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώθηκε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους δήμους, τα Σώματα Ασφαλείας και τους εθελοντές.

Στην ίδια ανακοίνωση, πέραν των συστάσεων προς τους πολίτες, ενημερώνονται οι κάτοικοι της Κέρκυρας πως ορισμένοι δρόμοι οι οποίοι είχαν υποστεί κατολισθήσεις τις προηγούμενες ημέρες, έκλεισαν για την κυκλοφορία των οχημάτων από το μεσημέρι και μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Πρόκειται για τους δρόμους που συνδέουν Μεσογγή με Χλωμό, Μπούκαρη με Πετριτή και Χλωμό με Άγιο Δημήτριο.

Επίσης λόγω των ισχυρών νοτιάδων έκλεισε η πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσας-Λευκίμμης, ενώ τα δρομολόγια προς Κέρκυρα διεξάγονται μόνο με κλειστού τύπου πλοία. Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί και για την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+

Ανδρουλάκης: Η Καϊλή ήταν “δούρειος ίππος” της ΝΔ

Γρίπη: Ετοιμάζεται εμβόλιο για δεκάδες υποτύπους της