Κοινωνία

Γκύζη: Συνελήφθη 23χρονος με πάνω από 7 κιλά κοκαΐνης (εικόνες)

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Περισσότερα από 7,5 κιλά κοκαΐνης βρεθήκαν στην κατοχή 23χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Γκύζη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Επτά κιλά και 672 γραμμ. κοκαΐνης, 50 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και υλικά για τη συσκευασία των ναρκωτικών (νάιλον και χάρτινες συσκευασίες και ρολό περιτυλίγματος).

