Εύα Καϊλή: Τι γράφουν διεθνή ΜΜΕ μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο διαφθοράς

Για “σεισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο” κάνει λόγο η εφημερίδα Le Soir. Στις καταιγιστικές εξελίξεις με επίκεντρο την Ελληνίδα ευρωβουλευτή αναφέρεται το Euronews.

Για “σεισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο” κάνει λόγο η εφημερίδα Le Soir, που καταγράφει ότι δύο δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ο επικεφαλής οργάνωσης συνδικαλιστικών οργανώσεων συνελήφθησαν το πρωί, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η προσαγωγή της Αντιπροέδρου του ΕΚ Εύας Καϊλή και έρευνα στην οικία της. Όπως επισημαίνεται, βοηθός ευρωβουλευτή της ομάδας S&D που είχε υποβληθεί σε κράτηση νωρίτερα είναι ο σύντροφος της Ελληνίδας ευρωβουλευτού. “Η έρευνα στο σπίτι της αιρετής, προστατευόμενης με βουλευτική ασυλία, φαίνεται να δείχνει ότι συνελήφθη επ' αυτοφώρω να διαπράττει αδίκημα”, σημειώνει η εφημερίδα, που προσθέτει ότι η ομοσπονδιακή εισαγγελία δεν θέλησε να σχολιάσει. Και οι πέντε οδηγήθηκαν σε ανάκριση και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστή εντός 48 ωρών, ο οποίος στη συνέχεια θα αποφασίσει για πιθανά εντάλματα σύλληψης, τονίζει.

Αναφέρει, επιπλέον, ότι πλην της Εύας Καϊλή, οι υπόλοιποι έχουν ιταλική υπηκοότητα και “δημοσίως είναι πολύ ενεργοί σε ενώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ΜΚΟ”. Η Πρεσβεία του Κατάρ στο Βέλγιο δεν απάντησε στο αίτημα της ε/φ για αντίδραση, ενώ η υπηρεσία Τύπου του ΕΚ δηλώνει ότι “δεν σχολιάζει τις νομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη”, προσθέτοντας, ότι “όπως πάντα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το ίδιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση”. Η εφημερίδα σημειώνει την ισχυρή παρουσία λόμπυ στις Βρυξέλλες, καθώς αποτελεί έδρα θεσμών, και τονίζει ότι “ωστόσο, οι έρευνες προσπαθούν να διαπιστωθεί εάν οι συντελεστές της υπόθεσης δεν ξεπέρασαν πολύ το απλό lobbying”.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η επιχείρηση “στόχευε ιδιαίτερα σε βοηθούς του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου”, ενώ η εφημερίδα διευκρινίζει ότι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες τεσσάρων κοινοβουλευτικών βοηθών που συνδέονται με την ομάδα S&D και ενός που συνδέεται με την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος. Τονίζει ότι σφραγίσθηκαν τα γραφεία μιας κοινοβουλευτικής βοηθού της Βελγίδας ευρωβουλευτή Marie Arena, η οποία δήλωσε ότι αυτό συνδέεται με τη δράση της βοηθού για την ΜΚΟ Fight intimity, αλλά και του βοηθού του επίσης Βέλγου ευρωβουλευτή Marc Tarabella. Σε μονόστηλο δημοσίευμα η εφημερίδα αναφέρεται στο βιογραφικό της Ε.Καϊλή, τη διαγραφή της από το ΠΑΣΟΚ, τη σχέση της με Ιταλό ύποπτο, αλλά και σε πρόσφατη ομιλία της στην Ολομέλεια που επικρίθηκε ως υπερβολικά φιλική προς το Κατάρ.

Επισημαίνεται και δημοσίευμα της εφημερίδας L'Echo που σημειώνει ότι “τσάντες με χρήματα βρέθηκαν στο σπίτι” της Εύας Καϊλή, σημειώνοντας ότι “το συνολικό ποσό αυτών των μετρητών δεν είχε ακόμη καθοριστεί”. Οι Αρχές “προσήγαγαν τον πατέρα της κυρίας Καϊλή, ο οποίος είχε επίσης μια βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα και βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης, αφού είχε προειδοποιηθεί. από συνεργούς, πιστεύουν οι ανακριτές”, προσθέτει.

Euronews

Στις καταιγιστικές εξελίξεις με επίκεντρο την Ελληνίδα ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, μία από τις 14 αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρεται το Euronews, σημειώνοντας ότι προσήχθη για ανάκριση στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής σε σχέση με έρευνα για υποψίες διαφθοράς που αφορά «μια χώρα του Κόλπου», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο AFP και τη βελγική εφημερίδα Le Soir που παραπέμπουν σε πηγές της βελγικής Εισαγγελίας.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφεραν στο Euronews ότι το γραφείο της Εύας Καϊλή σφραγίστηκε από την αστυνομία του Βελγίου, μαζί με αυτά δύο άλλων σοσιαλιστών ευρωβουλευτών, της Maria Arena και του Marc Tarabella. Η Arena αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, δηλώνοντας ότι η έρευνα αφορούσε τον βοηθό της. «Το γραφείο του σφραγίστηκε επειδή είχε εργαστεί για τη ΜΚΟ Fight Impunity το 2019», είπε η Arena στη Le Soir. «Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι βοηθός μου», εξήγησε.

Επισημαίνεται ακόμη ότι τέσσερις ακόμα συλλήψεις είχαν ήδη γίνει το πρωί στη βελγική πρωτεύουσα για την ίδια υπόθεση. Ελληνικά και βελγικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι σύντροφος της Καϊλή. Το ελληνικό σοσιαλιστικό κόμμα ΠΑΣΟΚ, μέλος του οποίου είναι η Καϊλή, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι «διέγραψε» την Καϊλή από τις τάξεις του κόμματος. Από την πλευρά της η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε επίσης τη συμμετοχή της Καϊλή από αυτήν «με άμεση ισχύ», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε από την ομάδα. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου είπε ότι βρήκε 600.000 ευρώ σε μετρητά και κατέσχεσε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησε την Παρασκευή. «Εδώ και αρκετούς μήνες, οι ανακριτές της Ομοσπονδιακής Δικαστικής Αστυνομίας υποπτεύονται ότι μια χώρα του Κόλπου επηρεάζει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό γίνεται με την πληρωμή μεγάλων χρηματικών ποσών ή την παροχή ακριβών δώρων σε τρίτους /ή προσωπικότητες που κατέχουν θέσεις-κλειδιά εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η εισαγγελία δεν κατονόμασε τη χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η δήλωση Τύπου της αναφερόταν μόνο σε ένα «κράτος του Κόλπου», με την Le Soir να προσδιορίζει τη χώρα αυτή ως το Κατάρ. Σε επαφή με το Euronews, οι υπηρεσίες Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφεραν ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σχολιάζει τις δικαστικές διαδικασίες». «Όπως πάντα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το ίδιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση», πρόσθεσαν. Με τη σειρά του το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), ανέφερε ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη πρέπει να είναι εξονυχιστική: «Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά πουθενά στην ΕΕ. Οι αρχές έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», ανέφερε η ομάδα. Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Anna Cavazzini, μοιράστηκε την έκπληξή της για τη σύλληψη της Καϊλή στο Twitter: «Αυτό είναι αρκετά σοκαριστικό αν οι υποψίες γίνουν πραγματικότητα», έγραψε στο Twitter. «Άκουσα την ομιλία της (στην) ολομέλεια που ήταν πολύ υπέρ του Κατάρ και εξεπλάγην γι’ αυτό», πρόσθεσε σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Euractiv

Για σύλληψη μιας αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τεσσάρων ακόμα ατόμων σε σχέση με έρευνα για διαφθορά που εμπλέκει την διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ, κάνει λόγο και το Euractiv. Σημειώνεται ειδικότερα ότι η Εύα Καϊλή, η οποία είναι μία από τους 14 αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάντησε τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Ali bin Samikh Al Marri τον Νοέμβριο, λίγο πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε μια δήλωση βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter από το Πρακτορείο Ειδήσεων του Κατάρ η ελληνίδα ευρωβουλευτής εμφανίζεται να δηλώνει ότι «το Παγκόσμιο Κύπελλο για τους Άραβες ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο για πολιτικό μετασχηματισμό και μεταρρυθμίσεις…». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αναγνώρισε και σεβάστηκε» την πρόοδο του Κατάρ στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσε. Υπογραμμίζεται ότι η Ε. Καϊλή προέβη σε παρόμοια σχόλια κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αργότερα τον Νοέμβριο, κατηγορώντας ορισμένους ευρωβουλευτές για «εκφοβισμό» του Κατάρ και «διαφθορά».

Politico

Την εκτίμηση ότι η έρευνα της βελγικής αστυνομίας για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες λόμπι από το Κατάρ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την διαγραφή της κορυφαίας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή από τις τάξεις του κόμματός της, μπορεί να λάβει διαστάσεις μιας μείζονος κρίσης στην καρδιά της EE, διατυπώνει από την πλευρά του το Politico. Σημειώνεται ότι η Καϊλή χαρακτήρισε πρόσφατα το Κατάρ «πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα» μετά από συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας της χώρας, παρά τις έντονες διεθνείς ανησυχίες για τις συνθήκες εργασίας όσων συμμετείχαν στην κατασκευή των ποδοσφαιρικών γηπέδων εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων DPA Τίτλος: «Συνελήφθη η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Υποψίες για διαφθορά», με υπότιτλο: «Η βελγική αστυνομία στις Βρυξέλλες συνέλαβε πέντε άτομα ως ύποπτα για διαφθορά, μεταξύ των οποίων και η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή. Ένα κράτος του Κόλπου φέρεται να επιχείρησε να επηρεάσει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου».

Παρατίθεται το τηλεγράφημα του DPA το οποίο αναπαράγεται από το σύνολο των γερμανικών ΜΜΕ:

Σύμφωνα με πληροφορίες του DPA, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά στο Βέλγιο. Η Ελληνίδα πολιτικός είχε ήδη διαγραφεί το βράδυ της Παρασκευής από το κόμμα της, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ). Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε τη συμμετοχή της Καϊλή σε αυτήν με άμεση ισχύ. Σύμφωνα με τη βελγική Εισαγγελία, την Παρασκευή διεξήχθησαν 16 έρευνες για την υπόθεση και συνελήφθησαν πέντε άτομα. Η Καϊλή είναι μία από τους 14 Αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου.

