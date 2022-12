Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Γερμανία: Ο Νόιερ έσπασε το πόδι του

Πού και πώς έσπασε το πόδι του ο τερματοφύλακας. Το μήνυμά του στο Instagram.

Ο τερματοφύλακας της εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, ανακοίνωσε σήμερα (10/12) στον λογαριασμό του στο Instagram, ότι «η τρέχουσα σεζόν τελείωσε για αυτόν, λόγω κατάγματος, που υπέστη κάνοντας σκι, στις διακοπές του».

Πρόκειται για το δεύτερο ισχυρό «πλήγμα» των Βαυαρών, καθώς και ο Γάλλος αμυντικός, Λούκα Ερναντέζ, θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς, μετά την ρήξη χιαστού, που υπέστη στο Μουντιάλ 2022.

Υπενθυμίζεται, ότι η Μπάγερν θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν, στα νοκ άουτ του Champions League στις 14 Φεβρουαρίου και στις 8 Μαρτίου. Πιθανότερος αντικαταστάτης του Νόϊερ, θεωρείται ο συμπατριώτης του, Σβεν Ούρλιχ.

Ο 36χρονος Νόιερ, έσπασε το πόδι του ενώ έκανε σκι και χειρουργήθηκε σε κλινική στο Μουρνάου, κοντά στο Μόναχο.

«Ευχαριστώ πολύ το ιατρικό επιτελείο! Ωστόσο, με πονάει που η τρέχουσα σεζόν τελείωσε για εμένα», πρόσθεσε στον λογαριασμό του στο Instagram, με μια φωτογραφία στο κρεβάτι του νοσοκομείου που δείχνει το πόδι του σε γύψο.

