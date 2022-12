Αθλητικά

Λαύριο - Καρδίτσα: “Ζωντανοί” στη μάχη για την παραμονή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Λαύριο έσπασε το ρόδι στη φετινή Basket League, επικρατώντας της Καρδίτσας και σημειώνοντας την πρώτη νίκη της χρονιάς.

Το Λαύριο έβλεπε την… πλάτη της αντιπάλου του στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, εντούτοις δεν εγκατέλειψε τη μάχη και κατάφερε να επικρατήσει σήμερα (10/2) εντός έδρας επί της Καρδίτσας, με 81-80 και μετά από 8 αγωνιστικές να πανηγυρίσει την πρώτη εφετινή του νίκη.

Καταλυτικός στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος για το σύνολο του Χρήστου Σερέλη ήταν ο Γιάννης Κουζέλογλου, όταν στο τελευταίο εξάλεπτο πέτυχε 8 (από τους συνολικά 17 που σημείωσε) καθοριστικούς πόντους στο ματς.

Ξεχώρισαν επίσης από τους νικητές, οι Σάβιον Φλαγκ (23π. , 6 ριμπ., 5 ασ.), Πέτρος Γερομιχαλός (14π), Αρ Τζέι Κόουλ (11π., 5 ριμπ., 7 ασ.). Σημείο αναφοράς για το Λαύριο αποτέλεσαν ακόμη, η υπεροχή του στη ρακέτα (38 με 29 τα ριμπάουντ) και οι όμορφες συνεργασίες των παικτών του (21 ασίστ).

Με νταμπλ -νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για την Καρδίτσα ο Σαγίντ Πρίτζετ (16 π., 16 ριμπάουντ, 5 ας., 1 κλ.), ενώ 16 πόντους είχε ο Αλεξ Χάντερ.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-42, 60-64, 81-80

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Βρέθηκε να προηγείται με +10 (18-28) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, αλλά και με +8 (66-74), στο 34’, χρονικό σημείο που το Λαύριο με κινητήριο μοχλό τον Κουζέλογλου και πολύτιμη την παρουσία του Γερομιχαλού έτρεξε ένα επιμέρους 15-4 και πήρε τα ηνία στο σκορ με 81-78 και 1’32’’ να απομένουν για τη λήξη.

Ο Πρίτζετ πέτυχε το δίποντο (81-80), στα 26’’3 πριν το φινάλε, με τους γηπεδούχους να είναι διατηρούν την ψυχραιμία τους στον εναπομείναντα χρόνο (με αμφότερες τις ομάδες να κάνουν λάθη σε αυτό το διάστημα) και να φτάνουν στο ροζ φύλλο.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζαχαρής, Θεονάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Φλαγκ 23 (4), Κόουλ 11 (2), Ρέμι 6 (1), Κουζέλογλου 17 (12), Γερομιχαλός 14 (1), Γκρέι, Λάνγκεβιν 4, Ζάρας , Κολοβέρος 6 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μποχάιμ 13 (1), Πρίτζετ (16), Χάντερ 16 (3) Αγραβάνης 8, Ντελόριερ 10, Αθηναίου 5 (1), Τσούκας, Γκάμπροβτσεκ 12 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρόν: δωρεάν τα προφυλακτικά για τους νέους

Μουντιάλ 2022: O Ρονάλντο... μένει πάλι στον πάγκο

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+