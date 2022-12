Κόσμος

Ο Ερντογάν θα διεκδικήσει για τελευταία φορά προεδρική θητεία το 2023

Πότε θα παραδώσει τη σκυτάλη στους «νέους» ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι θα διεκδικήσει για τελευταία φορά μία προεδρική θητεία, ανακοινώνοντας ότι στη συνέχεια θα παραδώσει τη σκυτάλη στους «νέους».

«Θα ξεκινήσουμε την οικοδόμηση του αιώνα της Τουρκίας με την υποστήριξη που ζητάμε για τελευταία φορά προς το όνομά μας από τον λαό μας το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σαμψούντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε περίπτωση νίκης του στις εκλογές του 2023, θα είναι η τελευταία του θητεία. «Θα παραδώσουμε αυτή την ιερή σημαία στους νέους μας», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2003 και το ισλαμοσυντηρητικό κόμμα του, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ελπίζουν να διατηρήσουν τα ηνία της χώρας στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2023.

Όμως ο τούρκος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα, ανάμεσά τους και έναν πληθωρισμό που έχει φθάσει το 84,4%.

Τον Οκτώβριο, ο Ερντογάν είχε επαναλάβει την επιθυμία του να προετοιμάσει ένα νέο τουρκικό σύνταγμα που θα είναι «δημοκρατικό, απλό και με όραμα».

Σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές αυτό ερμηνεύθηκε ως πρόθεση τροποποίησης του ορίου των δύο προεδρικών θητειών που προβλέπεται από το τουρκικό σύνταγμα.