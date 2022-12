Πολιτική

“SICA”: Η Ελλάδα έγινε ομόφωνα δεκτή ως παρατηρητής στον οργανισμό

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη Σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της SICA. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η Ελλάδα έγινε δεκτή ομόφωνα, εχθές, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στον διεθνή περιφερειακό οργανισμό ενσωμάτωσης των χωρών της Κεντρικής Αμερικής «SICA» (Central American Integration System -Sistema de la Integracion Centroamericana), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη Σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της SICA, στο Σαντιάγο δε Λος Καμπαγιέρος (Santiago de Los Caballeros), της Δομινικανής Δημοκρατίας, η οποία ασκεί την Pro Tempore Προεδρία του οργανισμού.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της εν λόγω εξέλιξης αυτής, το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως αποδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια, και αντανακλά τους ισχυρούς δεσμούς που η χώρα μας έχει αναπτύξει με τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής.

