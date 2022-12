Life

Κάνιε Γουέστ: Συμβουλεύει την Κιμ Καρντάσιαν να... παντρευτεί τον Τομ Μπρέιντι

«Παντρέψου κάποιον σπουδαίο και χρησιμοποίησε τα social media για να επηρεάσεις τις οικογένειες, πρέπει να μείνουν ενωμένες» ανέφερε ο ράπερ.



Mία... πρόταση έκανε ο Κάνιε Γουέστ στην πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν.

Γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του και την χαρακτηριστική του «ειρωνεία», κάθε φορά που δίνει κάποια συνέντευξη, ο ράπερ αυτή τη φορά απευθύνθηκε στην πρώην του.

Σε ένα απόσπασμα από την περιβόητη συνέντευξή του στον Άλεξ Τζόουνς, όπου και έκανε τις δηλώσεις του για τη συμπάθεια που τρέφει για τον Χίτλερ και τα αντισημιτικά του σχόλια, ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την Καρντάσιαν και μάλιστα, της πρότεινε τον επόμενό της... σύζυγο!

Συγκεκριμένα, ο ράπερ έκανε μια «έκκληση» στην Κιμ σχετικά με τον τρόπο που ζει τη ζωή της και τα πρότυπα που προωθεί. Της πρότεινε να παντρευτεί ξανά και να προσπαθήσει να δείξει στον κόσμο πως οι οικογένειες πρέπει να μείνουν ενωμένες.

Μάλιστα, της βρήκε και τον κατάλληλο σύζυγο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον... Τομ Μπρέιντι, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα διαζευγμένος.

«Παντρέψου κάποιον σπουδαίο. Πήγαινε παντρέψου τον Τομ Μπρέιντι. Κάνε ό,τι θες, αλλά να παντρευτείς και να χρησιμοποιείς τα social media ως επιρροή για τις οικογένειες. Να τους δείχνεις πως πρέπει να μείνουν ενωμένες. Μην αφήσεις τον διάβολο να σε χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Κάνιε Γουέστ απευθυνόμενος στην Κιμ Καρντάσιαν.

Kanye West urges Kim Kardashian to consider marrying Tom Brady https://t.co/BA7HfnuA4e via @marca — Tayle (@CaliRos28483460) December 9, 2022

Δεν είναι τυχαίο βέβαια, ότι ο ράπερ επέλεξε τον ποδοσφαιριστή ως υποψήφιο «αντικαταστάτη» του, καθώς η συμπάθεια που τρέφει για εκείνον είναι γνωστή.

Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κόντρας του Κάνιε Γουέστ με τον πρώην σύντροφο της Καρντάσιαν, Πιτ Ντέιβιντσον, ο Μπρέιντι τον είχε υποστηρίξει, αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από μια ανάρτηση που έκανε εις βάρος του ηθοποιού.

Ο Τομ Μπρέιντι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο περιζήτητους άνδρες της σόουμπιζ, μετά το διαζύγιό του με τη Ζιζέλ Μπούντχεν. Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, όμως συνεχίζει να διατηρεί καλές σχέσεις για χάρη των παιδιών τους.

