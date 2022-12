Αθλητικά

O Προμηθέας “καθάρισε” το ντέρμπι της Πάτρας (εικόνες)

Το ντέρμπι της Πάτρας για την 9η αγωνιστική της Basket League είχε νικητή τον Προμηθέα με κορυφαίο τον Γκίκα.

Πατώντας… γκάζι από τα τέλη της δεύτερης μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου, ο Προμηθέας έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του ροζ φύλλου στο σημερινό παιχνίδι στο «Δημήτρης Τόφαλος», για την 9η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον μαχητικό Απόλλωνα Πατρών. Επικράτησε με 80-71, αποτέλεσμα με το οποίο επέστρεψε σε νίκη μετά από τέσσερις συνεχείς ήττες στο πρωτάθλημα (σ.σ. Κολοσσό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ).

Κορυφαίος για τον Προμηθέα ήταν ο Τζορτζ Κόντιτ, ο οποίος τελείωσε το ματς με νταμπλ- νταμπλ (18π., 10 ριμπ.), το έργο του οποίου στήριξαν οι Βασίλης Μουράτος (16π., 4 ριμπ., 2 ασ.), Αντονι Κάουαν (14π., 3 ασ.), Αρνόλντας Κουλμπόκα (14π., 5 ριμπ.).

Πάλεψαν περισσότερο για τον Απόλλωνα οι Νικ Γκρίφιν (23π.), Ζώης Καράμπελας (19π., 6 ριμπ., 8 ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-37, 64-43, 80-71

Καλύτερα τα πατήματα του Απόλλωνα στο επτάλεπτο της αναμέτρησης, με τον Γκρίφιν να αποτελεί βασικό μοχλό του, γεγονός που του έδωσε «αέρα» 8 πόντων στο 7’ (12-20). Ο Προμηθέας «απάντησε» με επιμέρους 17-4, έχοντας πρωταγωνιστές τους Γκίκα, Μουράτο, Τσαϊρέλη και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 12’ με +5 (29-24).

Με τους Γκρίφιν, Σίλα να εκτελούν, οι «ασπρόμαυροι» ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό (17’ 30-34), οι γηπεδούχοι, όμως, με αντεπίθεση διαρκείας (σερί 22-3) και τον Κόντιτ να… συνδέεται με το καλάθι, ξέφυγαν στο 24’ με +15 (52-37).

Στο 30’ ο Προμηθέας πήγε στο +21 (64-43), ο Απόλλωνας, εντούτοις, δεν έριξε… λευκή πετσέτα. Με πρωτοβουλίες των Καράμπελα, Μαστρογιαννόπουλου μείωσε στο 35’ στους 8 πόντους (67-59) και στους 7 στο 37’ με τον Σίλα (73-66). Η εκτελεστική δεινότητα των Κάουαν, Μουράτου διατήρησαν το προβάδισμα του Προμηθέα, με το ταμπλό στη λήξη να «γράφει» το τελικό 80-71.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τζιοπάνος Ν., Τηγάνης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 14 (1), Ντάνγκουμπιτς 6 (2), Κόντιτ 18, Μουράτος 16 (2), Κουλμπόκα 14 (2), Τσαϊρέλης 5, Γκίκας 7 (1), Κακλαμανάκης.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 23 (4), Ντέιβις 4, Σίλα 11, Καράμπελας 19 (1), Καλχούν 6 (1), Μπόγρης, Βησσαρίου, Τζόουνς, Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 8 (2).

