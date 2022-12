Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Gaia” - Παξοί: Πέθανε γυναίκα με εγκεφαλικό λόγω καθυστέρησης στην μεταφορά της

Τραγική ήταν η κατάληξη για μια γυναίκα από τους Παξούς που υπέστη εγκεφαλικό.

Τραγική ήταν η κατάληξη για μια 75χρονη γυναίκα με εγκεφαλικό η οποία έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως από τους Παξούς σε νοσοκομείο, ωστόσο λόγω της κακοκαιρίας η διακομιδή της ήταν δύσκολη, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού βρισκόταν στην Κέρκυρα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή ωστόσο δεν μπόρεσε να αποπλεύσει για να παραλάβει την γυναίκα από τους Παξούς. Ιδιώτης με τουριστικό σκάφος ήταν αυτός που προθυμοποιήθηκε να κάνει την διακομιδή της ασθενούς,παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Το σκάφος, συνοδεία γιατρού από το Κέντρο Υγείας, αναχώρησε από τους Παξούς στις 17:30 του Σαββάτου. Κατάφερε και έφτασε στην Πλαταριά, όπου ανέμενε ασθενοφόρο για να την μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα το οποίο είχε ενημερωθεί από το μεσημέρι.

Η γυναίκα όμως, στην διαδρομή κατέληξε. Διακομίστηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι άνθρωποι του Κέντρου Υγείας Παξών αναφέρουν ότι η παροχή υπηρεσιών κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου δεν είναι μία απλή υπόθεση και οι διακομιδές προς τα Ιωάννινα, σε μέρες που μπορεί ο καιρός να έχει αγριέψει, είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό αναφέρονται τα εξής:

"Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας, ότι 75χρονη που επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, ενώ έπλεε από λιμένα ν. Παξών προς λιμένα Πλαταριάς Ν. Θεσπρωτίας.

Το εν λόγω σκάφος κατέπλευσε στον λιμένα Πλαταριάς, από όπου η 75χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ η σορός της ανωτέρω πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής".

Πηγή: corfutvnews.gr - epiruspost.gr

