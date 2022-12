Κόσμος

Εύα Καϊλή: Με απόφαση Μετσόλα αναστέλλονται όλες οι αρμοδιότητές της στο Ευρωκοινοβούλιο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της Εύας Καϊλή η οποία ερευνάται για υπόθεση διαφθοράς στις Βρυξέλλες.



Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών από τις βελγικές αρχές, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Εύα Καϊλή ως αντιπρoέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Yπό το πρίσμα της εν εξελίξει δικαστικής έρευνας, αποφάσισα να αναστείλω με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις εργασίες που σας έχω αναθέσει υπό την ιδιότητά σας ως αντιπρόεδρος τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως πληροφορεί μέσω Twitter ο Δημήτρης Παπαδημούλης, επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισπεύδονται και οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεσή της από το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου.

Η @EP_President Ρομπέρτα Μέτσολα με απόφαση της, που μόλις μας κοινοποιήθηκε, αναστέλλει-με άμεση εφαρμογή-όλες τις αρμοδιότητες που είχε αναθέσει στην Αντιπρόεδρο του @Europarl_EN Εύα #Καιλη. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεση της από το Προεδρείο του ΕΚ.

Σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Το αίτημα για την καθαίρεση της έχουν ζητήσει επίσης οι Πράσινοι του ευρωκοινοβουλίου.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, έχει ζήτησει από την Εύα Καϊλή, μέσω του εκπροσώπου τύπου, να παραδώσει την έδρα της. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται ο εθνικός κανονισμός και έτσι την έδρα θα πάρει ο τρίτος υποψήφιος, ο Νίκος Παπανδρέου.

